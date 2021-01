Kanoisty a vodní slalomáře čeká nabitý rok s OH i MS

Rychlostní kanoisté a vodní slalomáři mají před sebou výjimečný rok. V jedné sezoně mohou závodit na olympijských hrách i na mistrovství světa. Elita zavítá i do Prahy, kde by se měl v červnu uskutečnit závod Světového poháru ve vodním slalomu.

Odložení olympijských her v Tokiu, které si vynutila pandemie koronaviru, přineslo závodníkům v kanoistických disciplínách mimořádně nabitý rok. Mezinárodní kanoistická federace (ICF) totiž ponechala v termínové listině i světové šampionáty, které se obvykle v olympijské sezoně nekonají. Rychlostní kanoisté by měli o světové tituly bojovat od 16. do 19. září v Kodani, šampionát na divoké vodě se má uskutečnit o týden později v Bratislavě.

Počítá s tím aktuální termínová listina, ve které ale po loňských zkušenostech nejsou vyloučené změny. Vedení světové kanoistiky věří, že se pandemie koronaviru dostane pod kontrolu a nerozmetá plány jako v roce 2020. "Zdraví a bezpečí všech členů naší komunity zůstává prioritou číslo jedna a budeme dodržovat doporučení zdravotních odborníků a pravidla místních autorit. Ale jestli mají odborníci pravdu a nové vakcíny umožní určitý návrat k normálu, tak jsme připraveni uspořádat show jako nikdy dříve. Každý od sportovců a pořadatelů až po stovky dobrovolníků po celém světě se chce vrátit k tomu, co děláme nejlépe - nabídnout mimořádné mezinárodní závody," uvedl v tiskové zprávě prezident ICF José Perurena.

Česká kanoistka Tereza Kneblová .

Tomáš Rak, kanoe.cz

Naplánované jsou i evropské šampionáty. Slalomářské ME by měla od 7. do 9. května hostit italská Ivrea, rychlostní kanoisté by se měli o kontinentální trofeje utkat o měsíc později v Duisburgu. Na 11. až 13. června je naplánovaný SP vodních slalomářů v Troji. Jeden ze závodů elitního seriálu měli Češi hostit i loni v září, ale kvůli koronaviru o něj přišli a místo toho se ujali mistrovství Evropy.