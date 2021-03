Nový rekord! Molčanov se ponořil v zamrzlém Bajkalu do extrémní hloubky

Další skvělý počin si v úterý připsal známý ruský freediver Alexej Molčanov. Čtyřiatřicetiletý rekordman z Volgogradu se ponořil do hloubky 80 metrů pod zamrzlou hladinu jezera Bajkal. Jedná se tak o jeho nový zápis do Guinessovy knihy rekordů. Na jeho výkon se můžete podívat ve videu níže.

Prvenství před Molčanovem držel Australan Ant Williams, který se v roce 2019 v Norsku ponořil pod led v konstantní zátěži s ploutví do hloubky 75 metrů. Molčanov v úterý na Bajkalu v kategorii CWT ještě pět metrů přidal.

Pokus mu zabral 2 minuty a 53 vteřin. „Dole to bylo velmi tmavé. Čím blíže ke dnu se člověk dostane, tím více slyší zvuků," nechal se po úspěšném pokusu slyšet pro agenturu Tass.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Alexey Molchanov & Freediving (@alexeymolchanov)

„Většinou se potápím v teplých vodách. Tady je to jiné. V určitý moment jsem začal samovolně klesat. Od hloubky 20 metrů už jsem se nemusel hýbat. O to těžší pak ale bylo se dostat nahoru," okomentoval svůj pokus Molčanov.

Poklonu mu za bajkalský výkon složil i známý český freediver, reprezentant ve volném potápění a rovněž držitel zápisu v Guinesově knize rekordů David Vencl: „Molčanov patří k nejlepším světovým freediverům. Drží i světový rekord v klasickém freedivingu do 130 metrů v kategorii CWT s monofinou." (ploutve připevněná k oběma nohám pozn. red.)

„Podobným způsobem so potopil i pod led Bajkalu. Molčanov má z minulých let i mnoho dalších rekordů v Guinessově knize. Co jsem viděl, tak to měl skvěle organizačně vyřešené. Alexeje znám osobně a nepochybuji o tom, že měl vše připravené i administrativně," dodal pro Sport.cz český freediver.