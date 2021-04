Nejslavnější čínský dopingový případ se znovu otvírá. Rozbití vzorků kladivem je legendární

Arbitrážní soud ve čtvrtek uvedl, že se bude případem znovu zabývat v týdnu od 24. do 28. května, kvůli cestovním omezením a koronavirovým pravidlům prostřednictvím video spojení z Lausanne. Očekává se, že verdikt bude vynesen co nejdříve, neboť slyšení se bude konat pouhé dva měsíce před olympijskými hrami v Tokiu.

CAS poprvé projednával případ Sun Janga v listopadu 2019 a panel tří soudců hvězdnému plavci udělil osmiletý distanc. Švýcarský nejvyšší soud nicméně loni v prosinci verdikt zrušil a nařídil nový soud kvůli podjatosti jednoho ze soudců, jenž se v minulosti vyjadřoval negativně o Číňanech na sociálních sítích. Kauzu bude nyní projednávat trio soudců ze Švýcarska, Francie a Belgie.

V případu Sun Janga jde o incident ze září 2018, kdy po dopingové kontrole specialista na delší kraulařské tratě nařídil členovi své ochranky rozbít vzorky krve kladivem. Bránil se tvrzením, že komisaři neměli v pořádku pověřovací dokumenty, to ale expert Světové antidopingové agentury (WADA) odmítl.

Majitel 22 medailí z OH a MS za to původně dostal od Mezinárodní plavecké federace (FINA) jen napomenutí, ale WADA se proti tomu odvolala a požadovala zastavení činnosti na dva roky až osm let. CAS se přiklonil k horní hranici sazby i proto, že jeden distanc, tříměsíční, si Sun Jang odpykal již před šesti lety v utajení za užití zakázaného stimulantu. Sledovaný případ arbitráž projednala veřejně, což není obvyklé. Slyšení navíc provázely problémy s překladateli.

Sun Jang se stal v Londýně 2012 prvním čínským mužským olympijským vítězem v plavání, když triumfoval na tratích 400 a 1500 metrů. O čtyři roky později v Riu de Janeiro vyhrál na dvoustovce a na dvojnásobné trati byl druhý.