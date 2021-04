Plavecká federace zrušila olympijské kvalifikační soutěže v Tokiu

Mezinárodní plavecká federace (FINA) zrušila kvůli koronavirovým omezením olympijské kvalifikační soutěže plánované na duben a květen do Tokia. V hostitelském městě letošních OH se tak neuskuteční soutěž ve skocích do vody (18.-23. dubna), synchronizovaném (1.-4. května) ani dálkovém plavání (29.-30. května). Nové dějiště mítinků oznámí FINA příští týden.