Neúspěch hvězdného Synka. V premiéře na dvojskifu na ME skončil v poli poražených

ME ve veslování v roce 2021 hostí italské město Varese.

Synek s Podrazilem se na spolupráci domluvili již před začátkem minulé sezony, kvůli pandemii koronaviru a zdravotním problémům Synka však společně neabsolvovali žádný závod. Ostrým testem tak pro ně bylo ME, které se ale svěřencům trenéra Milana Dolečka nevydařilo. Do semifinále postoupili až přes opravy, následně neprošli do finále a výsledkově se jim nevydařila ani jízda o 7. místo, ve které si vyměnili pozice na lodi.

Druhé místo ve finále B obsadily Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková na dvojce bez kormidelnice, párová čtyřka Filip Zima, Jan Potůček, Tomáš Šišma, Jan Fleissner byla v "béčku" třetí.

Odpoledne se bojích o medaile představí dvojskif lehkých vah Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek.