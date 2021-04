Američanka si stěžovala na české zadky. Do Ruska teď nechce české eso i kvůli politice

Trojnásobný olympijský medailista vzal talentovanou plážovou volejbalistku poprvé na tréninkový kemp v roce 2018. „Byl nám tam povolen fyzioterapeut, a i když se tomu ségra tehdy tolik nevěnovala, oslovil jsem ji,“ vzpomíná Dostál.

A nelituje. „Dokáže se empaticky vcítit do celé skupiny. Pozná, kdy jsme unaveni a jen se potřebujeme protáhnout, a kdy má třeba zařadit těžší cvičení,“ pochvaluje si.

Změnila i celý Dostálův přístup k regeneraci. „Začal jsem na sobě systematicky pracovat, co se týče kompenzačních cvičení a protahování, tam jsem měl velké mezery. Předtím jsem chodil na masáže třeba třikrát do roka, teď i třikrát do týdne, to je velký posun,“ srovnává.

Sestra s ním absolvovala i tradiční dlouhé soustředění v Kalifornii, ale na společné volejbalové zápasy nedošlo. „Hrozilo by zranění prstů, tak si maximálně lehce pinkneme. V rámci rozcviček jsme s volejbalovým míčem kopali nožičky, ségra jich udělala přes padesát, já na nohy nejsem tak šikovnej, ale zvládl jsem jich 22, tak jsem byl na sebe pyšnej,“ usmíval se Dostál, který v USA narazil i na tamní konzervativnost.

„Nemohli jsme kvůli opatřením být s Američany pod jednou střechou a v první půlce soustředění nám nebyl umožněn přístup do šatny, převlékali jsme si mezi loděmi. Občas nám nechtěně vykoukl zadek, nějaká místní veslařka to viděla a stěžovala si, že ukazujeme české zadky na Američanky, tak jsme si dávali bacha,“ pobaveně vyprávěl kajakář, jehož o víkendu v Račicích čekají úvodní nominační závody.

Na zrušený evropský šampionát v Duisburgu se stejně nechytal, v plánu má před olympiádou pouze první Světový pohár v Szegedu. Na druhý díl v ruském Barnau se nechystal a čerstvé události ho v tom jen utvrdily.

„Když se teď ještě objevily ty informace o Vrběticích, tak se mi tam ani z politických důvodů nechce. Ale není to nějaký bojkot, rozhodnutí už jsme byli před tím,“ říká svěřenec Karla Leštiny.