Z jedné ruky dával krev, ve druhé držel novorozence. Vítej v mém světě, smál se Prskavec

Svého druhého syna Marka měl Jiří Prskavec první den doma a už mu nechtěně předvedl, co vše obnáší život vrcholového sportovce, když společně absolvovali dopingovou kontrolu. Teď už úřadující mistr světa ve vodním slalomu ladí na evropský šampionát v italské Ivree.

Kajakář Jiří Prskavec při finálové jízdě na loňském ME v Praze.

Dvojnásobným tatínkem jste necelé dva týdny, už jste se s novou rolí sžil?

Byl jsem i dvě noci s Terkou v porodnici a pak doma, tak jsem si je chvíli užil. Je to jiné a zase krásné, moc si to vychutnávám, i když je člověk unavenější.

Hned po jeho narození jste se těšil, až ukážete Marka jeho staršímu bráškovi Jiřímu…

To byl jeden z nejkrásnějších zážitků v životě. Koupili jsme mamince kytičku, v porodnici jsem se tedy dozvěděl, že se tam nosit nemají, ale nějak jsme ji tam propašovali. (úsměv) Tak Jiřík donesl kytku, která byla skoro větší než on, hodil ji Terezce pod nohy, podíval se na malého a rozesmál se.

A hned první den doma ve čtyřech jste měli návštěvu.

Jak byl Jiřík čtyři dny bez mamky, chtěl spát u ní. Já měl malého v ruce a on spinkal, když přišla dopingová kontrola. Tentokrát i na krev, tak jsem ji musel dát z druhé ruky, a on u toho vydržel spát, než si ho Terezka přebrala. Tak jsem mu hned říkal: „Vítej v mém světě!“ (směje se) Přičichl k profesionálnímu sportu, když mu byly tři dny…

Teď už jste v Ivree, kde vás příští týden čeká obhajoba evropského zlata…

Já tu nikdy předtím nebyl. Dvakrát se tady jel Světový pohár a já ho pokaždé vynechal, teď při posledním soustředění jsem byl doma právě kvůli narození malého. A voda je tady úplně jiná proti tratím, co známe, tak je třeba tady strávit dva týdny před šampionátem.

V čem je jiná?

Nejsou tu umělé překážky, vše beton nebo kameny. Voda se dost mění, nevyplatí se průjezdy zkracovat, ale na všechno je méně času.

Pro vás to bude nezvykle první ostrý závod sezony, česká nominace se jede až potom.

Je to jiné. Na druhou stranu, když jsem měl domácí nominaci předem vyjetou, také bývala Evropa první ostrý start. Jeden závod jsme jeli už při soustředění na Réunionu, v dobré konkurenci na lehčí trati. Zajel jsem nejrychlejší čas, kvůli doteku skončil druhý.

Takže formu si držíte?

Řekl bych, že poslední dva roky mám nejlepší formu v životě. V přípravě na hlavní závod sezony se trénink uzpůsobuje klidně dva měsíce předem, to jsme před Evropou s ohledem na olympiádu nedělali, ale nemyslím, že by mě to mělo vyřadit z okruhu favoritů.