Vodní slalomáři v kvalifikaci na ME nezaváhali ani na kanoích

Italská Ivrea v pátek viděla další úspěšné kvalifikační vystoupení českých vodních slalomářů. Po čtvrtečních postupech kajakářů a kajakářek prošli do semifinále také všechny kanoistky a kanoisté. Obhájkyně titulu Gabriela Satková se blýskla druhým místem. Naopak úřadující vicemistryně Evropy a česká zástupkyně na OH v Tokiu Tereza Fišerová se trápila, postoupila až jako předposlední z opravné jízdy.

Satková v kvalifikaci nestačila jen na mistryni světa z roku 2017 Britku Mallory Franklinovou. Měla jen o čtvrt sekundy pomalejší čas, ale také čtyři trestné sekundy za doteky branek. "Jsem s jízdou moc spokojená. Myslím, že na kvalifikační jízdu byla moc dobrá. I když některé doteky jsem si mohla odpustit, speciálně ten na poslední bráně," uvedla v nahrávce pro média. Jako osmá se z první jízdy kvalifikovala Tereza Kneblová.

Takřka tři sekundy za postupem zaostala v první jízdě dlouhodobě nejlepší česká kanoistka Fišerová. "V první jízdě mi to úplně neklouzalo. Odshora až dolů jsem tam měla nějaké komplikace," popisovala. Mrzelo ji, že ve druhé jízdě to nebylo o moc lepší, nasbírala osm trestných sekund a byla necelou půlsekundu od vyřazení. "Pro mě byla ta trať moc jednoduchá, já mám největší problém jet rovně. Na dvou rovných brankách po sobě ztratím třeba půl sekundy, jak chci zatáčet. Doufám, že na semifinále a finále bude trať o něco těžší, abych mohla prodat své přednosti. A dneska to snad nepokazím holkám, protože ty obě zajely hezky," dodala s narážkou na odpolední soutěž hlídek.

Do té půjdou jako semifinalisté také všichni kanoisté. Vojtěch Heger postoupil ze čtvrtého místa, olympionik a úřadující vicemistr Evropy Lukáš Rohan měl v prvním kole dvanáctý čas. Do opravné jízdy musel obhájce bronzové medaile z Prahy Václav Chaloupka, který skončil v úvodní části kvalifikace první pod čarou. Ze druhého kola postoupil jako osmý z deseti.