Kajakář Přindiš získal na ME ve vodním slalomu v Ivree třetí zlato, vyhrál extrémní slalom

Kajakář Vít Přindiš získal na ME ve vodním slalomu v Ivree třetí zlato, vyhrál extrémní slalom. Mezi ženami triumfovala při premiéře této disciplíny na ME Kateřina Minařík Kudějová.

Velmi vydařený šampionát završil v extrémním slalomu kajakář Přindiš. V disciplíně, která bude od Paříže 2024 olympijská, vítězně prošel všemi třemi koly a po triumfu v hlídkách a tradičním závodě kajakářů získal v Ivree třetí titul.

"Já to nechápu. Dneska jsem tohle ani nečekal. Říkal jsem si, že to zkusím narvat, co to půjde," kroutil nevěřícně hlavou ve videu pro média. Nejtvrdší pro něj bylo semifinále, kde se potkal s krajany Vavřincem Hradilkem a Vojtěchem Hegerem. "Tam jsem schytal nejvíc ran. V tom finále už to bylo lehčí, ujel jsem hned na začátku a nemusel jsem s nikým až do cíle bojovat," doplnil. Druhý Čech ve finále Hradilek skončil čtvrtý.

Zlato v doplňkové disciplíně po neúspěchu v individuálním závodě, kde nepostoupila do finále, získala Minařík Kudějová. Extrémní slalom přitom jela poprvé. "Já jsem vůbec nevěděla, do čeho jdu. Já jsem se na to ani nikdy nebyla podívat. Na plastové lodi už jsem teda před tím seděla. Ale v každé jízdě jsem se bála, co přijde, byla jsem vystresovaná," řekla novopečená šampionka. Předloňská mistryně světa v této disciplíně Veronika Vojtová získala bronz.