Akvabela Dufková skončila na ME v technickém programu desátá

Akvabela Alžběta Dufková obsadila 10. místo na mistrovství Evropy v Budapešti v technickém programu. Zkušená reprezentantka a účastnice olympijských her v Pekingu, Londýně i Riu de Janeiro si oproti šampionátu před třemi lety v Glasgow o pět pozic polepšila. Novou mistryní Evropy je Marta Fedinová z Ukrajiny.

Česká akvabela Alžběta Dufková na ME v Budapešti.

Jednatřicetiletá Dufková v pondělí vstoupila do ME 14. příčkou ve volných sestavách a postup do finále jí o dvě místa unikl. Úterní technický program se jí vydařil. "Prvky v technickém sólu jsou nejobtížnější disciplína. Jsem ráda, že mi vyšly. Z desátého místa mám velkou radost," uvedla Dufková v tiskové zprávě. Za svůj výkon dostala 75,7988 bodu.

Mladý český pár Karolína Klusková, Aneta Mrázková obsadil v olympijské kategorii dvojic ve volných sestavách 16. místo a do finále neprošel. Dvacetileté Mrázkové a o dva roky mladší Kluskové chybělo k postupu 2,1667 bodu.