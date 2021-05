Odvážný kousek. Mistryně světa skočila do vody z horkovzdušného balonu

Včera

ME v plaveckých sportech v Budapešti: Dálkové plavání: Muži, 5 km: 1. Paltrinieri (It.) 55:43,3, 2. Olivier (Fr.) -1,8, 3. Verani (It.) -3,3, 20. Ingeduld -1:19,7, 22. Straka -2:53,5, Kozubek (vš. ČR) nedokončil. Ženy, 5 km: 1. Van Rouwendaalová (Niz.) 58:45,2, 2. Gabbrielleschiová (It.) -4,1, 3. Cassignolová (Fr.) -6,2, 11. Benešová -2:00,9, 16. Štěrbová -2:06,3, 18. Pleskotová (vš. ČR) -3:20,7