Žádná Češka další místo na OH pro rychlostní kanoistiku v Szegedu nezískala

Včera

Mistrovství Evropy v plaveckých sportech v Budapešti: Skoky do vody: Muži - prkno 1 m: 1. Hausding (Něm.) 427,75, 2. Laugher (Brit.) 402,90, 3. Tocci (It.) 402,50. Prkno 3 m synchro smíšená družstva: 1. Santoro, Pellacaniová (It.) 300,69, 2. Massenberg, Punzelová (Něm.) 294,27, 3. Molčanov, Koroljovová (Rus.) 289,50.