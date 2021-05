Nažhavená Seemanová vyhlíží rvačku u Dunaje

Povzbuzená dobrými výsledky a nabitá paprsky španělského slunce odjíždí v pátek s českou výpravou do dějiště plaveckého mistrovství Evropy Barbora Seemanová. Jednadvacetiletá závodnice si příští týden v budapešťské Duna areně odbyde na seniorském ME premiéru a s napětím vyhlíží středeční start na své hlavní trati - kraulařské dvoustovce.

Seemanová do olympijské sezony vlétla solidními výkony na mítincích ve Stockholmu a Pardubicích. „Byly to závody po hodně dlouhé době, výsledky mě potěšily. A bylo super znovu vnímat závodní atmosféru u bazénu," říkala před odjezdem do Maďarska.

Start jarní sezony přitom pro svěřenkyni trenérky Petry Škábové neproběhl úplně hladce. Po návratu ze soustředění v Turecku ji totiž zkraje března sklátila na dva týdny angína. „A poté měla špatné krevní testy. Návrat k plnému tréninku byl proto opatrný. Zrušili jsme účast na závodech v Marseille a poté jsme zvažovali, zda vůbec jezdit do Stockholmu. Ale Bára tam sama moc chtěla," prozradila Škábová.

A výsledky po tréninkovém výpadku překvapily. „Zaplavala parádní časy. Na čtyřstovce ani po nemoci neztrácela síly, na padesátce nezaplavala tak dobře dva roky...," pochvalovala si Škábová. K triumfu na dvoustovce pak přibyla třešnička na dortu v podobě skalpu slavné Katinky Hosszúové. „To by bylo hodně speciální v roce 2017. Teď je pro Katinku tahle disciplína už jen doplňková na sklonku kariéry," mírnila nadšení Škábová.

Jaké cíle si Seemanová dala po závěrečném soustředění na Mallorce před cestou do Budapešti? „Koncentrovali jsme se právě na dvoustovku, především na druhou polovinu závodu. Když v Maďarsku zaplavu maxima, neměla bych chybět ve finále. A tam už je to rvačka, při níž se může stát cokoliv," přemítala.

O rok odložený šampionát ani letos nemůže proběhnout ve standardním režimu. V plaveckém svatostánku na břehu Dunaje tak budou chybět diváci a závodníci se budou pohybovat jen mezi hotelem a bazénem. „Bez diváků to bude zvláštní, i když nejsem ten typ, kterého ochozy vybudí. I z toho důvodu neberu ME jako nějaký extra mítink, ale jako další krok k olympiádě," dodala Seemanová.