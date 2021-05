Kajakář Dostál skončil na SP v Szegedu druhý, kanoista Fuksa třetí

Úřadující vicemistr světa Dostál se od začátku držel ve vedoucí čtveřicí a 250 metrů před cílem vedl. Ve finiši byl ale silnější jednadvacetiletý Schopf, který českého reprezentanta porazil zhruba o půl sekundy. "Trošku jsme to podcenil. Měl jsem to na konci zvedat dřív, abych porazil i toho Němce," řekl Dostál České televizi.

Na mistrovství Evropy se nechystá, takže Szeged byl pro něj jedinou prověrkou před hrami v Tokiu, kde by chtěl získal první olympijské zlato. "Ukázalo to, že forma je a na olympiádu snad bude ještě lepší. Když jsem na jaře schopen konkurovat špičce, tak by vrchol sezony měl být dobrý," pochvaloval si trojnásobný olympijský medailista.

🇨🇿 Pepa Dostál zdraví z maďarského Szegedu, kde už zítra začíná 1. světový pohár v rychlostní kanoistice!! 🏆



📸 Foto: Josef Dostál pic.twitter.com/x7EOdOUHTi — ASC Dukla (@ASCDukla) May 13, 2021

A hned přemýšlel, jak by mohl ještě trénink zlepšit. Hodlá k tomu využít mladého kolegu z tréninkové skupiny Viléma Kukačku, který jezdí pětistovku. "Řeknu trenérovi, že on pojede pětistovku naplno a já pojedu s ním a pak zbytek kilometru, abych se naučil to přepalovat a vydržet ve vytuhnutí až do konce," přemítal svěřenec Karla Leštiny.

Dostál s přehledem uhájil druhou příčku před Portugalcem Fernandem Pimentou. Předloňský světový šampion Maďar Bálint Kopasz tentokrát skončil v Szegedu čtvrtý. Druhý český finalista Jakub Špicar obsadil sedmou příčku.

V závodě kanoistů od začátku napálil tempo v první dráze Scheibner. Vypracoval si výrazný náskok a nikdo ho neohrozil. "Musím říct, že mě to ani nezaskočilo. On i v semifinále měl rychlý start. Dneska jde vítr zleva, byl na jedničce schovaný. Měl hodně velkou šanci to využít a zaslouženě zvítězil," uvedl Fuksa.

Sám byl po třech čtvrtinách trati až pátý, ale zrychlením v závěru se posunul na třetí místo za Scheibnera a úřadujícího světového šampiona Isaquiase Queiroze Dos Santose z Brazílie. "Viděl jsem, že zbývá 200 metrů do cíle a nějaká síla tam zbyla. Kdyby to bylo malinko delší, tak toho Brazilce dám, ale to si nechám na příště," prohlásil. Byl to jeho první velký závod od mistrovství světa 2019. "Byl jsem hodně staženej, přece jen to bylo první finále po roce a devíti měsících. Jsem hrozně rád, že jsem se kousnul. Ten finiš jsem dal a mohu si tu medaili pověsit na krk," dodal Fuksa. Druhý Čech ve finále Filip Dvořák byl šestý.

Deblkajak Tomáš Sobíšek a Jakub Brabec skončil na pětistovce osmý, stejně si v závodě na 500 metrů vedla kanoistka Jana Zetek. Deblkajak Štěpánka Sobíšková a Barbora Galádová byl na téže distanci devátý.