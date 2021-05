Úvodní pohárový závod slalomářů na Trnávce ovládli olympionici

Zatímco olympionici a čerstvý mistr Evropy v kategorii K1 Vít Přindiš mají pro tuto sezonu účast v reprezentaci zajištěnou, ostatní bojují tento a příští víkend o místa ve všech kategoriích. Do napínavého souboje o jediné místo mezi kajakáři vstoupil nejlépe Ondřej Tunka, jenž skončil za Prskavcem druhý.

"Jsem šťastný, že to dnes takhle vyšlo. Začátek trati mi moc nevycházel, ale naštěstí se mi to postupně podařilo zlepšovat a za jízdu jsem moc rád. Na fakt, že se jede o jediné místo, se snažím nemyslet," uvedl na svazovém webu mistr světa z roku 2017, který v posledních dvou sezonách v reprezentaci chyběl. "Vždycky je smutné koukat se na závody ze břehu. V naší kategorii je to opravdu těžké. Ale vím, že se musím prosadit, abych zase mohl závodit na těch největších akcích," uzavřel Tunka. Třetí skončil Přindiš a čtvrtý bývalý mistr světa a olympijský medailista Vavřinec Hradilek.

Mezi kajakářkami byla za Minařík Kudějovou nečekaně druhá letošní debutantka v kategorii do 23 let Lucie Nesnídalová. Třetí příčku obsadila mistryně Evropy z roku 2019 Amálie Hilgertová, jež bojuje o návrat mezi reprezentační elitu.

Stříbrná medailistka z ME Fišerová ovládla svou hlavní kategorii C1 a představila se i na kajaku, kde obsadila sedmé místo. "Celkově se mi jelo skvěle, zejména na singlu jsem s jízdou velmi spokojená. Myslím, že čas byl opravdu rychlý, a hodnotím to velmi kladně. Trošku mě mrzí kajak, protože i tam jsem jela na medailovou příčku, ale spodní část jsem podcenila a došla mi síla, proto jsem to už nezvládla. Ale důležité pro mě je, že jsem třetí v kategorii U23, že na ty nejlepší holky mám a můžu jim konkurovat," uvedla Fišerová, jež mezi kanoistkami vyhrála před sestrami Martinou a Gabrielou Satkovými. Rohana doprovodili na stupně vítězů Václav Chaloupka a Jan Větrovský.

Druhý závod se na Trnávce jede v neděli, o složení reprezentačních týmů se definitivně rozhodne následující víkend v Praze.