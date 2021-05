Seemanová ve finále ME s rekordem i limitem

Povedený vstup do plaveckého evropského šampionátu v Budapešti má za sebou Barbora Seemanová. Jednadvacetiletá závodnice v pondělních rozplavbách na kraulařské padesátce dvakrát posunula hodnotu svého vlastního národního rekordu a ve večerním semifinále navíc časem 24,69 sekundy přidala k postupu do finále i olympijský A-limit.

Seemanová do souboje o medaile, který vypukne v úterý v 19.22, proklouzla na posledním postupovém místě, čas nutný pro Tokio pokořila o osm setin. Původní rekord posunula během dne o téměř půl sekundy a jako první Češka hned dvakrát plavala 50 metrů kraul pod 25 sekund. „Je to magická hranice, protože je vždycky těžké dostat se pod celou sekundu. Věděla jsem, že na to mám, ale netušila jsem, že se posunu až takhle moc," říkala spokojeně po úvodním dni ME.

Další čeští závodníci sahali po postupu z rozplaveb marně. Spokojený s vylepšeným osobním rekordem o více než dvě sekundy byl přesto na kraulařské čtyřstovce Ondřej Gemov. „Při tréninku lítám rychlé časy, ale pocitově se mi plave špatně. Ale při závodě to bylo jiné," poznamenal brzy dvaadvacetiletý závodník. Talentovaného Jana Čejku pak dělila od semifinále znakařské padesátky pouhá setina sekundy.

Kolesnikov ve světovém rekordu

Pro neuvěřitelnou 64. zlatou medaili z vrcholné akce si hned v první finálové disciplíně šampionátu doplavala maďarská národní hrdinka Katinka Hosszúová. Dvaatřicetiletá matadorka suverénně ovládla polohový závod na 400 metrů, mistryní Evropy v dlouhém bazénu se stala po patnácté.

A hned během prvního dne v budapešťské Duna areně padla hodnota světového rekordu. Novým maximem se blýskl ruský plavec Kliment Kolesnikov, který v semifinále na 50 metrů znak vylepšil vlastní maximum na 23,93 sekundy. Dvacetiletý supertalent překonal vlastní rekordní výkon z mistrovství Evropy 2018 v Glasgow o sedm setin a další šanci na vylepšení bude mít v úterním finále.