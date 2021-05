Kubová postoupila na ME do semifinále znakařské padesátky

Simona Kubová postoupila na mistrovství Evropy v Budapešti do večerního semifinále znakařské padesátky. Devětadvacetiletá olympionička obsadila v dopoledních rozplavbách časem 28,30 sekundy dvanácté místo.

"Je to sice půl vteřiny za osobákem, ale já jsem letos plavala poměrně špatné časy. Takže na tu letošní bídu, si myslím, že je to hodně dobré. Doufám, že odpoledne to bude trošku lepší," řekla Kubová Radiožurnálu.

Těsně za postupem do semifinále zůstali na motýlkářské dvoustovce Ondřej Gemov a Adam Hlobeň. Gemov obsadil v osobním rekordu 1:58,19 devatenácté místo a je prvním náhradníkem, Hlobeň skončil na 21. místě (1:58,57).

Adam Hlobeň během mistrovství Evropy v krátkém bazénu

ČSPS/Martin Vano

Třetí český motýlkář Sebastian Luňák byl na dvoustovce devětadvacátý. Jan Micka obsadil v rozplavbě na 1500 metrů volný způsob výkonem 15:28,10 minuty 14. místo a na finálovou osmičku nestačil. Kristýna Horská skončila na prsařské stovce čtyřicátá.