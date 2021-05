Skvělá Seemanová. Ve finále padesátky byla osmá, ale znovu rekordní

Seemanová v pondělních rozplavbách jako první Češka hned dvakrát prolomila hranici 25 sekund a ani ve finále nezpomalila, byť to na posun mezi elitní soupeřky nestačilo. „Finále bylo extrémně krátké, přišlo mi to jako dvacítka," culila se po závodu na mikrofon Radiožurnálu. „Chtěla jsem zlepšit dohmat, tak uvidíme, co ukáže analýza. Ty ubrané setinky jsou trochu výsměch, je to malinko," říkala naoko nespokojeně.

Pozitivní vystoupení ale jednadvacetiletou závodnici jednoznačně optimálně naladilo na středeční rozplavbu na její nejsilnější distanci, kterou je 200 m kraul. „„Na začátek dobré, řekla bych... Ale byl to jen rozjezd. Trénink na dvoustovku byl kvalitní, přechod by neměl být problém," vzkázala Seemanová na dálku soupeřkám.

Barbora Seemanová před finálovým závodem

ČSPS/Martin Sidorják

Kubová nechytila vodu

Druhý český postup do večerního programu vybojovala v ranních rozplavbách Simona Kubová na padesátce znak, klíč k finálové bráně už ale chomutovská závodnice nenašla. Semifinále plavala v čase 28,52 s, který stačil na 15. příčku. Od postupu mezi osmičku nejlepších Kubovou dělilo půl sekundy.

„Jsem ráda, že jsem se tento rok dokázala zlepšit o čtyři desetiny. Ten čas je, myslím, kvalitní. Moc se mi ale nedařilo chytit vodu. Teď odpoledne jsem si myslela, že plavu o trochu rychleji, ale je to prostě padesátka, to je buď anebo," poznamenala Kubová.

Simona Kubová na finále nedosáhla

ČSPS/Martin Sidorják

Kolesnikov opět ve světovém maximu

Tréninkový výpadek i smutná událost v rodině se podepsaly na formě Jana Micky a nejlepší český plavec posledních let marně usiloval o postup i na své elitní trati 1500 m volný způsob. „15:28 je hodně špatný čas. Ale s těmi problémy, které jsem měl během této sezony, se není čemu divit," krčil sklesle rameny. Druhý osobní rekord v Budapešti zaplaval Ondřej Gemov, postup z rozplavby na trati 200 m motýlek ale 21letému závodníkovi o 23 setin unikl.

Pouhý den platil nový světový rekord Klimenta Kolesnikova na znakařské padesátce mužů. Ruský suverén totiž své maximum posunul ve finále o 13 setin a pro zlato dohmátl v úchvatném čase 23,80 s. Rekordní čtvrtý titul evropského šampiona v řadě vybojovala ve finále závodu na 100 metrů prsa s luxusním náskokem britská superstar Adam Peaty. A hned dvě zlaté medaile museli pořadatelé připravit po finále na 100 m motýlek žen. Ve shodném čase 57,37 s totiž plavaly Francouzka Marie Wattelová i Řekyně Anna Ntountounakiová.