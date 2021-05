Neskutečná Seemanová! Pro zlato letěla se zavřenýma očima

Sen se stal skutečností. České bazénové plavání se po devíti letech vrátí z vrcholné akce s medailí a rovnou s tou nejcennější. Barbora Seemanová ve čtvrtečním finále kraulové dvoustovky na ME v Budapešti předčila světovou rekordmanku Federiku Pellegriniovou z Itálie a v dechberoucím finiši si v novém českém rekordu 1:56,27 min. doplavala pro zatím největší úspěch v kariéře.

Paráda! Plavkyně Barbora Seemanová vyhrála na ME finále na 200 metrů volný způsob.

Pellegriniová vládla dvoustovce od roku 2010 na čtyřech evropských šampionátech za sebou, při neúčasti v Glasgow před třemi lety ale uvolněný trůn zabrala Francouzka Bonnetová. Už v rozplavbách ale do elitního souboje důrazně promluvila nejrychlejším časem česká jednadvacetiletá naděje. A když ovládla i semifinále, pasovala se sama do role papírové favoritky.

„Nejde popsat, jak se cítím. Posledních patnáct metrů neskutečně bolelo, nemůžu ani chodit. Když jsem viděla u svého jména jedničku, tak jsem byla v šoku," říkala šťastná Seemanová Radiožurnálu.

Trénink dohmatu přinesl ovoce

Ve finále měla jednadvacetiletá česká závodnice nejrychlejší startovní reakci, na druhé padesátce se ale do vedení propracovala obhájkyně titulu Charlotte Bonnetová a ještě do posledního bazénu otáčela jako první. V neskutečném závěru si ale dohmátla pro zlato s náskokem dvou setin Seemanová a Francouzku stačila předstihnout nejen čtyřnásobná šampionka Pellegriniová, ale rovněž Britka Andersonová.

„Věděla jsem, že to někdo na první stovce rozjede, ale soustředila jsem se na sebe a hlídala si svoje tempo. A na konci jsem prostě jen zavřela oči a makala, jak nejvíc to šlo. Na dohmatu jsem speciálně pracovala a přineslo to výsledek," usmívala se Seemanová po zatím největším úspěchu své nadějné kariéry, při němž vlastní český rekord posunula o úctyhodných sedm desetin sekundy.

Malými krůčky ke zlatu

Premiérovým evropským triumfem navázala na dvě zlata a bronz (ten paradoxně získala na své momentálně nejoblíbenější dvoustovce) z olympijských her mládeže v Buenos Aires v roce 2018. „Někdo možná čekal, že po juniorském úspěchu okamžitě vystřelím i mezi seniory. Já jdu ale po malých krůčcích a vůbec mi to nevadí. A doufám, že se budu zlepšovat dál," dodala jistá účastnice olympijských her v Tokiu, která tím nejlepším možným způsobem ukončila dlouhé medailové sucho českých bazénových plavců.

Naposledy se výprava triumfálně vracela v roce 2012 z ME v maďarském Debrecínu, kde získaly zlato Petra Weber ještě pod dívčím jménem Chocová (50 m prsa) a bronz Simona Kubová rovněž pod rodným příjmením Baumrtová (100 m znak) s Barborou Závadovou (400 m polohový závod). Před čtyřmi lety získal na evropském šampionátu rovněž v Budapešti stříbro extrémní skokan do vody Michal Navrátil.

Kubové finále opět uniklo

Ve čtvrtečním večerním programu v Duna areně ještě bojovala v semifinále znakařské stovky o postup Simona Kubová, nejzkušenější české plavkyni na šampionátu ale po neúspěchu na padesátce ani druhý pokus o finále nevyšel. Chomutovská závodnice proti rozplavbě zrychlila o třináct setin, časem 1:00,43 min. jí ale na třináctém místě dělilo od hranice postupu 43 setin.

Více než půldruhou sekundu pak ztratila na nejlepší osmičku Kristýna Horská, která v semifinále závodu na 200 m prsa obsadila časem 2:26,11 rovněž třináctou pozici.