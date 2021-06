Všechny české kajaky jsou v semifinále SP ve vodním slalomu v Praze

Všechny české kajaky postoupily z kvalifikace do semifinále Světového poháru ve vodním slalomu v Praze. Opravnou jízdu k tomu dnes v Troji potřebovala jen reprezentační debutantka Lucie Nesnídalová. Nejlepší výsledek zajel mistr Evropy Vít Přindiš, který skončil šestý.

Přindiš jako jediný z českých mužů předvedl čistou jízdu a zaostal o rovné dvě sekundy za nejrychlejším Giovannim de Gennarem z Itálie. Jiří Prskavec a Vavřinec Hradilek měli po jednom doteku a seřadili se za sebou na jedenácté a dvanácté příčce.

Olympionik Prskavec byl s kvalifikační jízdou poměrně spokojený. "Čas byl tak druhej, třetí nejlepší, takže v pohodě. Branky byly dost nízko. Chtěl jsem jet jednu kombinaci trošku víc na risk, než by bylo zdrávo. Tam jsem se dotknul. Ale na kvalifikaci si myslím, že dobrý," uvedl.

Kajakářka Kateřina Kudějová, ilustrační foto.

Vlastimil Vacek, Právo

Mezi kajakářkami postoupily přímo z první jízdy dvanáctá Kateřina Minařík Kudějová a patnáctá Antonie Galušková. Olympionička Minařík Kudějová jela čistě, ale pomaleji než absolutní špička. "Musím říct, že jsem si to trochu jistila. Na ty přesazené brány jsem si trochu dávala bacha. Překvapilo mě, že byly docela lehké. Jediné, co se mi nepovedlo, byl spodek. Ten jsem jela jinak, než jsem chtěla. Myslím si, že to bylo úplně v pohodě na dnešek," uvedla.

Ztratila více než sedm sekund na australskou hvězdu vodního slalomu Jessicu Foxovou. Ta byla nadšená, že se po dlouhé izolaci kvůli koronaviru dostala od protinožců na závody do Evropy. "Byli jsme v Austrálii hodně izolovaní a daleko od všech. Udělala jsem (v tréninku) dost práce, ale miluju závodění. Fakt mi to loni chybělo," řekla majitelka sedmi zlatých individuálních medailí z MS na kajaku i na kánoi.

Odpoledne ji čeká kvalifikace kanoistek, která začne ve 14 hodin. Po ní rozjedou kvalifikaci kanoisté.