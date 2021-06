Parádní dárek k svátku! Dívka, která je doma ve vzduchu i na vodě, jela první finále

Aktuálně nejúspěšnější členka vodáckého klanu Galuškových ze Sušice postoupila mezi elitní desítku jako jediná z Češek, zastoupila tak olympioničku Kateřinu Minařík Kudějovou, kterou vyřadila chyba v semifinále.

„A finále se počítá, je moje první ve Světovém poháru,“ těšilo Galuškovou. Ani nervozita před velkou premiérou nepřišla. „To spíš před semifinále. Ode mě nikdo moc nečekal, mohla jsem jen překvapit. Ve finále už není co ztratit. Prostě to tam pošlete a buď to dopadne dobře, nebo to pokazíte, nic mezi tím,“ usmívala se.

Antonie Galušková v cíli finále SP v Troji.

Vlastimil Vacek, Právo

Její finálové jízda se blížila spíše druhé variantě, když nasbírala tři šťouchy a dojela devátá. „Co jsem nahnala v horní části, to jsem ztratila dole. Špatně jsem najela do protivodné branky a pak zůstala asi šest sekund viset ve válci,“ posteskla si.

Šancí zajet ještě lepší jízdu bude mít přes léto spoustu. „Čekají mě další světové poháry, mistrovství světa, akce do 23 let,“ vypočítává. A k tomu cesta do olympijského Tokia, kde byla mezinárodní federací vybrána jako předjezdkyně. „Jen budeme mít na místě akorát pět tréninků před startem olympiády, tak jsem zvědavá, co jim předvedu,“ hlásí s úsměvem.

A v nabitém letním programu zkusí najít prostor i pro svoji další vášeň – létání. „Teď mám ve škole zkouškové, po něm to snad vyjde. Naposledy jsem letěla minulý týden, kdy jsem měla svůj první sólo let a bylo to super,“ nadšeně vypráví. „V letadle se cítím úplně jinak než v lodi. Tam si člověk připadá také svobodně, ale pořád bojuje s tím vodním živlem,“ srovnává.