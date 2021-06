Olympionici Fišerová a Rohan pojedou finále na kánoích na SP v Praze

Olympionici Tereza Fišerová a Lukáš Rohan potvrdili roli českých jedniček a postoupili do finále kanoistických kategorií na Světovém poháru ve vodním slalomu v Praze. Vicemistryně Evropy Fišerová obsadila v semifinále druhou příčku. Loňský stříbrný medailista z ME Rohan se do finálové desítky dostal osmým časem. Další čtyři čeští zástupci neuspěli.