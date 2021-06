Úleva. Šefla slovenský renonc o olympiádu nepřipravil

To by bylo, aby šlo v případě plavce Jana Šefla všechno hladce! Jednatřicetiletý motýlkář se po vypořádání s dopingovou kauzou dokázal vrátit do vrcholné formy a na konci dubna si na mítinku Orca Cup v Šamoríně splněním ostrého limitu zajistil vytoužený - a třikrát těsně uniklý - start na olympijských hrách. Pak ale přišlo období nervózního čekání. Šeflův nový český rekord na stometrové trati 51,89 s se totiž objevil v olympijském rankingu Mezinárodní plavecké federace FINA až tento týden.

„To bych nebyl já, abych to neměl speciální. Prostě klasika. Potvrzovací e-mail mi přišel zkraje týdne," vyprávěl Šefl Sport.cz s patrnou úlevou v hlase v předvečer republikového mistrovství v Ústí nad Labem.

Kde se potvrzení limitu českého závodníka zadrhlo? Problém bohužel vznikl při komunikaci slovenské federace s FINA při nahlašování oficiálních mítinků. „Tyto mítinky je nutné hlásit vždy do konce předchozího roku, já jsem naši žádost odeslal 10. prosince. Jenže e-mail nedorazil a dodnes nevíme, jestli skončil ve spamu, nebo někde jinde," popsal pro Sport.cz sportovní ředitel Slovenské plavecké federace Miroslav Nowak.

Pořadatelům Orca Cupu v Šamoríně po závodu zatrnulo. FINA odmítla limity schválit.

repro www.orcabratislava.sk

Činovníky federace pak v následujících týdnech plně zaměstnávalo řešení problémů spojených s koronavirem a po ověření, že má Šamorín razítko FINA, se nepátralo. „Každý rok to bylo v pořádku a přišlo potvrzení. Letos ne, ale s ohledem na situaci to bohužel vypadlo ze zřetele, řešili jsme spoustu dalších věcí spojených s covidem. Po mítinku jsem odeslal na FINA výsledky a jako odpověď mi přišla otázka, proč je posílám," líčil Nowak, který se bezprostředně poté vrhl na hašení hrozícího požáru.

„Byla to má chyba a chtěl jsem ji kvůli sportovcům stůj co stůj napravit. Kdybychom si chybějícího potvrzení všimli ještě před mítinkem, bylo by řešení jednodušší. Nakonec se nám podařilo dosáhnout dohody s FINA před dvěma týdny na kongresu v Kataru. Je to pro nás velké poučení," říkal omluvně Nowak.

Šefla zpočátku zdržení verifikace limitu, které se týkalo rovněž slovinské kraulařky Katji Fainové, netrápilo. „Skutečně jsem ale znervózněl na nedávném soustředění v Turecku. V tu dobu probíhal kongres FINA a začaly se u mě scházet kusé informace, že to s mou účastí nemusí dopadnout. Spojil jsem se i se slovenskou federací, pokorně se omlouvali, že to je jejich chyba. Nemohl jsem s tím vůbec nic dělat, jen čekat. Nebylo příjemné, že se o mé účasti opět rozhodovalo na politické scéně, a nebylo v mých silách do toho nějak zasáhnout," líčil český rekordman na motýlkářské stovce i dvoustovce.

Po týdnech čekání už Jan Šefl mezi motýlkáři s potvrzeným limitem pro Tokio nechybí.

repro www.fina.org

Co ostřílenému závodníkovi, kterému olympijská účast už třikrát proklouzla mezi prsty a v roce 2017 jeho kariéru málem ukončila dopingová kauza, běželo hlavou? „Už jsem se samozřejmě připravoval na to, že to neschválí. Po všech problémech, které jsem si za poslední roky zažil, jsem se naučil počítat raději s tou nejhorší variantou. Hlavou mi proběhlo, že je asi mým osudem na olympiádu nejet. Pak jsem se začal smiřovat s tím, že se budu muset předvést ve velkém stylu na domácím mistrovství, které by bylo poslední šancí pro splnění limitu. Byla by to velká výzva, jiné závody už v kalendáři před olympiádou nemám. To bylo vlastně nejhorší, že nebyl prostor pro přípravu náhradního řešení," dodal Šefl.

Plavecká výprava pro Tokio je před víkendovým MČR zatím šestičlenná: vedle Šefla nechybí čerstvá mistryně Evropy na 200 m kraul Barbora Seemanová, znakařka Simona Kubová, prsařka Kristýna Horská, kraulař Jan Micka a znakař Jan Čejka. „Do nominované štafety 4x100 m volný způsob pak výkonný výbor svazu doplní ještě dvě závodnice s B-limitem na základě aktuálních nejlepších výsledků. A hodně blízko jsou rovněž Sebastian Luňák a Tomáš Franta. Nominaci uzavřeme po mítinku Sette Colli, který se koná za týden," poznamenal generální sekretář Českého svazu plaveckých sportů Jakub Tesárek.