Mistryni Evropy Seemanovou čeká český šampionát, doma se ukáže naposledy před OH

Jde se na věc. Plavkyni Barboru Seemanovou, která nedávno zazářila na mistrovství Evropy, kde získala titul na kraulařské dvoustovce, se naposledy před olympiádou v Tokiu ukáže na závodech doma. Čeká ji mistrovství republiky, které se koná od pátku do neděle v Ústí nad Labem. Seemanová se tam předvede ve čtyřech disciplínách. „Moc se na závody těším. Věřím, že bude skvělá atmosféra, že to dokážeme rozjet, i když to bude bez diváků," uvedůla česká reprezentantka v tiskové zprávě pro média.