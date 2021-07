Seemanové už neskáčou lidi do dráhy a cílem je olympijské finále

Titul mistryně Evropy dostal plavkyni Barboru Seemanovou více do povědomí fanoušků a povzbuzování a vzkazy české rekordmance zlepšují před olympiádou náladu. V Tokiu by si ráda posunula na dvoustovce osobní rekord a dostala se do finále.

Plavkyně Barbora Seemanová pózuje v Praze se zlatou medailí z ME 2021 v Budapešti.

Ve zlatém květnovém finále evropského šampionátu v Budapešti zaplavala Seemanová 200 metrů volný způsob v osobním a zároveň českém rekordu 1:56,27 minuty. Trenérka Petra Škábová věří, že by přes stres mohla na olympiádě pokořit hranici 1:56.

"Nebudu se zlobit, když třeba v rozplavbách budu plavat 1:56 nula, dostanu se do semifinále, v kterém bych to chtěla posunout. Když to bude okolo té hranice, ale lepší než osobní rekord, tak bych byla ráda," uvažovala Seemanová na tiskové konferenci.

Čas okolo 1:56 minuty by měl vynést plavkyni účast v olympijském finále. "To by bylo úplně neuvěřitelný a super úspěch," řekla Seemanová, která na olympiádě poplave nejprve štafetu žen, poté svoji hlavní disciplínu 200 metrů a následně stovku a padesátku.

V přípravě na olympiádu střídá v Praze tři bazény. Krátký na Strahově, plave i na Šutce a v Podolí. "Makala jsem dost, docela se to i dařilo a bylo i hodně regenerace," řekla Seemanová. Sparingpartnera jí dělá Ondřej Gemov. "On byl ten článek, který řekl: Pojď a makej, jedeš na olympiádu, tak se snaž. Doufám, že mu udělám radost," řekla plavkyně.

Díky svým výkonům a úspěchům má Seemanová lepší zabezpečení. Využívá služby lékaře, fyzioterapeuta, výživového poradce, psychologa či kondičního trenéra. "Všechno na sebe navazuje, funguje a dává to celek," pochvaluje si plavkyně. "Dřív se hasil jen požár, ale teď tomu předcházíme a zlepšil se stav jejího velmi zatíženého těla," přikývla Škábová.

Například zjistila, že má nedostatek jednoho z vitamínů a je nadšená ze spolupráce s kondičním trenérem Marcelem Roztočilem. "Plavání rozumí, což oceňuju, že do toho šel. Když řekneme, že jsem měla sprinterský trénink, tak tomu přizpůsobí posilovnu," řekla Seemanová. "Je s námi pořád, takže nejezdíme s papírkem. Já udělám plán a on na to suchou přípravu," řekla Škábová.

S úspěchy přichází i popularita a Seemanové zatím přináší pozitiva. Lidé se jí nepletou do dráhy při tréninku. "Protože vědí, kdo je Barbora Seemanová. A máme vzkaz na autě, že nám drží palce," řekla trenérka. "Je to milé. Vždy mi to zlepší náladu a den," usmála se Seemanová.

Plavkyni už nepoznávají jen u bazénu, ale také v běžném životě. Třeba v potravinách. "Starší pán mě oslovil a řekl, že mi drží na olympiádě palce. Já byla v šoku, že jsem pak nevěděla, co mám koupit k jídlu. Je vidět, že okolí má větší přehled o plavání, což mě těší," uvedla.

Do Japonska odletí v neděli a absolvuje ještě závěrečnou přípravu v Kóči. Psychicky se připravuje na omezení a samotky na pokojích. "Beru si hodně knížek na odreagování, nějaké romány, učení, malování, sudoku a nějak se domluvíme na společenské hry," řekla. Přibalí si i oblíbené bonbony. "Ale už se držím a beru si je jen za odměnu."