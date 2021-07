Mužská párová čtyřka si v Račicích dojela pro zlato z MS veslařů do 23 let

Párová čtyřka Daniel Nosek, Tomáš Šišma, Dalibor Neděla a Filip Zima vybojovala zlaté medaile na mistrovství světa veslařů do 23 let v Račicích. Čeští reprezentanti zvítězili v dnešním finále o více než sekundu před Itálií. Třetí skončili Nizozemci. Svěřenci trenéra Jana Navrátila se postarali o jediný medailový úspěch domácí reprezentace na šampionátu.

"Je to skvělé, hlavně na domácí půdě. V této komplikované době je to o to větší zážitek. Sice tu nemůžou být diváci, ale i tak jsme si závod doma mohli vychutnat," uvedl v tiskové zprávě Šišma, který si v Labe aréně zopakoval triumf z roku 2018, kdy byl členem vítězné párové čtyřky na mistrovství světa juniorů.

Česká loď byla po čtvrtině závodu třetí, ale v druhé pětistovce už se posunula do čela a na prvním místě vydržela až do cíle. Ve finiši odolala náporu Italů i Nizozemců, které na druhé a třetí příčce dělilo jen 11 setin.

"Finiš byl náročný především v tom udržet si pozici, kterou jsme získali v průběhu trati. Tam jsme se snažili vybojovat co největší odstup, abychom pak měli co nejlepší pozici do závěrečného sprintu. To se nám podařilo, stálo to hodně sil, ale bylo to skvělé," prohlásil Šišma.

"Věděli jsme, že nemáme nejlepší start, tak jsme za to v prvním kilometru vzali. Je to úžasné. Je to má první medaile, moc si to užívám," řekl Neděla.

"Byl to zlatý hřeb dnešního dne. Párová čtyřka je náš dlouhodobý projekt, který tlačíme. Daří se, loni jsme vyhráli mistrovství Evropy, letos jsou mistři světa. Náš cíl je jasný - chceme na olympijské hry do Paříže 2024," uvedl reprezentační šéftrenér Jakub Makovička.

Další české posádky ve finále bojovaly o medaile marně. Párová čtyřka žen a čtyřka s kormidelnicí skončily v sobotu těsně pod stupni vítězů na čtvrté pozici. Skifařka Anna Šantrůčková a mužská osmiveslice dnes obsadily shodně šesté místo.