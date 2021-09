Bernardová zahájila triatlon z Doveru do Prahy, La Manche už přeplavala

Dálková plavkyně Abhejali Bernardová podruhé přeplavala kanál La Manche. Deset let po prvním úspěšném pokusu tentokrát svůj cíl nemá splněný, protože překonání zhruba 35 kilometrů z Doveru do Calais je jen první ze tří dílů triatlonu, během něhož se chce dostat z Anglie až do Prahy. Nyní ji čeká bezmála 900 kilometrů na kole do rodného Chebu, odkud poběží 180 kilometrů do Prahy. Celkem má trasa 1111 kilometrů, na Kampu by chtěla dorazit tuto neděli.