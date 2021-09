Čeští kajakáři a kajakářky byli v kvalifikaci MS stoprocentní

Všichni čeští kajakáři a kajakářky postoupili na mistrovství světa z kvalifikace do semifinále. Nejlépe si vedl vítěz Světového poháru Vít Přindiš, který skončil druhý. Do opravné jízdy musela v první části dnešního programu v Bratislavě jen Antonie Galušková. Naopak olympijský šampion Jiří Prskavec se s přehledem dostal do postupové třicítky z prvního kola, ačkoli ho potrápila záludná dvacátá branka.