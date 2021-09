Triumf v domovině věčného soka i rekordní zápis. Pět nejslavnějších Synkových závodů

Skifař Ondřej Synek se těší na sportovní důchod. Ulevilo se mu, vidí to trenér Milan Doleček.

Olympijské hry Peking 2008 stříbro

V dramatické bitvě o zlato předvedl skvělý finiš a zaostal o necelou sekundu za Norem Olafem Tuftem, který nečekaně vstoupil do souboje Synka s Novozélanďanem Mahém Drysdalem. „Byl jsem po závodě úplně hotovej, ale za druhé místo jsem byl rád,“ hodnotil Synek svoji premiérovou olympijskou medaili.

První olympijské stříbro Ondřeje Synka na hrách v Pekingu. Uprostřed zlatý Nor Tufte, vpravo další z osudových soupeřů českého veslaře Mahé Drysdale z Nového Zélandu.

Mistrovství světa Karapiro 2010 zlato

První světové zlato nemohlo být sladší. Synek, který v sezoně vyhrál všechny významné závody, pro něj cestoval přes celý svět do domoviny svého osudového soupeře Drysdalea. A ve finále ho porazil. „Je to sezona jako ze snu, nikdy by mě nenapadlo, že v ní vyhraju všechny závody,“ zářil šampion.

První titul mistra světa získal Ondřej Synek v roce 2010 na jezeře Karapiro na Novém Zélandu.

Olympijské hry Londýn 2012 stříbro

Opět se očekával souboj Synka s Drysdalem o olympijské zlato a skutečně na něj došlo. Novozélanďan nasadil za polovinou trati k trháku, na který už český skifař nedokázal odpovědět. Rozdíl v cíli byl 1,55 sekundy. „Poslední pětistovku jsem do toho chtěl šlápnout, ale už jsem na to neměl,“ zalitoval po obhajobě stříbra.

Na olympijských hrách v Londýně Ondřej Synek obhájil stříbro, o zlato jej připravil Novozélanďan Mahé Drysdale.

Olympijské hry Rio 2016 bronz

Poslední šance na vytoužené zlato, byť na startu sezony nemohl kvůli zádům veslovat. Do sestavy favoritů se Synkovi s Drysdalem přimíchal ve svém životním závodě stříbrný Chorvat Damir Martin, Synek tentokrát na své soky ztrácel. „Nebyl to můj den, s výkonem nemůžu být spokojený,“ vytýkal si po bronzu.

Z her v Rio de Janeiru Ondřej Synek přivezl bronz, sen o olympijském zlatu se českému veslaři nesplnil.

Mistrovství světa Sarasota 2017 zlato

Dominantní představení čerstvě 35leté české legendy, světový titul číslo pět. Dorovnal tak Drysdalea a Němce Petera-Michaela Kolbeho. „Věděl jsem, že není na co čekat, tak jsem od začátku vypálil a vyplatilo se,“ culil se. Však stříbrného Kubánce Ángela Fourniera udolal téměř o tři sekundy.

Poslední, pátý titul mistra světa Ondřej Synek vybojoval v roce 2017 v americké Sarasotě.

