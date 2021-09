Jsem na tebe pyšný, slyšela talentovaná Češka od hvězdného přítele. Potkají se spolu na startu?

Na začátku roku by na to nevsadila, ale letošní sezona byla pro Anežku Paloudovou životní. Dvaadvacetiletá kajakářka, která dříve sbírala medaile ve sjezdu na divoké vodě, si přivezla z mistrovství světa rychlostních kanoistů v Kodani čtvrté a deváté místo, jimiž potěšila i partnera Josefa Dostála.

Nadchlo vás více čtvrté místo na kilometru, nebo účast ve finále olympijské pětistovky, v němž česká kajakářka nejela 46 let?

Těžko říct, radost jsem měla z obou, ale malinko víc si asi cením toho finále na pětistovce.

V něm vás potkal kuriózní problém, kdy jste si při záběru posunula sluneční brýle.

Nebylo to moc příjemné, ale už se mi to stalo na deblu při nominaci, tehdy jsem si je musela shodit do vody. Teď jsem si je zvládla ještě vrátit, jak člověk pádluje rukama před obličejem.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Áňa Paloudová (@anapaloudova)

Byly to brýle, s nimiž jel Josef Dostál v Tokiu. Jak váš partner, majitel čtyř olympijských medailí, hodnotil vaše vystoupení v Kodani?

Pochválil mě a říkal, že je na mě pyšný. Ale do hloubky jsme to nerozebírali.

Byla pro vás letošní sezona přelomová? Už jste se stále jako nováček v rychlostní kanoistice prosadila do širší světové špičky.

Asi ano, přitom jsem si loni v prosinci natrhla biceps. Stalo se mi to už před čtyřmi lety na divoké vodě při eskymáku, teď znova při cvičení v posilovně, když jsem dělala kliky. Dva měsíce jsem chodila s ortézou, pak spousta cvičení na fyzioterapii a pomalu jsem začínala pádlovat vlastně bez zimní přípravy. Tak jsem ráda, že jsem se i tak dokázala dostat do formy. Pro mě byl vrchol mistrovství světa do 23 let, kde jsem na kilometru získala stříbro, pak mě ještě čekaly státnice, proto jsem na světový šampionát dospělých jela později než většina týmu.

Neproběhlo vám hlavou, že kdybyste od sjezdu přešla k rychlostní kanoistice dřív, byla by větší šance zabojovat už o olympiádu v Tokiu?

To ne, u nás v Českém Krumlově se rychlost nejezdila, začala jsem s ní, až když jsem šla studovat architekturu a stavitelství do Prahy. Jsem i ráda, protože pádlovací základ mám, i když správnou techniku ne. Ale zase nejsem opotřebovaná, učím se závoděním, že někdo jede vedle mě, jaký je průběh trati… Každým závodem získávám zkušenost, i proto jsem trenérku (Hana Krpatová) prosila, abych jela závodů co nejvíc a na to prostředí si zvykala.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Áňa Paloudová (@anapaloudova)

S Jakubem Zavřelem jste jezdila i kategorii mixů. Čekáte, že se objeví i na olympiádě?

Trochu to tím zavání. Zatím je to spíš sranda, my se přihlásili, abychom jeli víckrát, ale některé státy už v té kategorii jezdí nominaci. Mně se líbí, když na startu vedle v bloku můžu být třeba i vedle mužských mistrů světa.

S jedním z nich můžete být i v lodi. Bavili jste se o tom s vaším partnerem?

Bavili, ale Pepa po olympiádě ukončil sezonu, já se chystala dál. Ale předběžně jsme si říkali, že příští rok při Světovém poháru v Račicích bychom to mohli před domácím publikem zkusit v jedné lodi.