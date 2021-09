Světový šampionát pohromou olympioniků? Už se vidíme trochu jinde, přiznává Fišerová

Čemu přičítáte nevydařenou semifinálovou jízdu? Náročné trati, či únavě?

Nesváděla bych to jen na únavu, byla tam i nějaká nervozita, že je to mistrovství světa a finále by bylo hezké. Mrzí mě to, chyb bylo hrozně moc, přesto nakonec chybělo maličko. Bohužel na to nebyla síla.

Sezona byla dlouhá, nikdy předtím se v jeden rok nekonalo mistrovství Evropy, světa i olympijské hry.

Určitě, už jedu moc dlouho. Říkala jsem si, kdy se ty finálové účasti prolomí, bohužel se to stalo tady. Ale i tak byla letošní sezona skvělá, kdyby mi to někdo řekl před ní, beru to všema deseti. Pro mě je Světový pohár skoro cennější než mistrovství světa, i když se to tak nezdá. Skládá se ze čtyř závodů, což více vypovídá o výkonnosti než jedna jízda.

Je pravda, že v Bratislavě se olympionikům až na výjimky nedaří. Jiří Prskavec a Kateřina Minařík Kudějová vypadli v semifinále, stejně tak největší hvězda vodního slalomu Australanka Jessica Foxová dostala mezi kajakářkami i kanoistkami padesátisekundovou penalizaci…

Myslím, že už jsme všichni unaveni, jak Jess, tak Jířa. Vidíme už se trochu někde jinde, bylo to dlouhé a náročné, je těžké udržet koncentraci.

Kde už se tedy teď po sezoně vidíte vy? Na dovolené?

Dovolenou si plánuju, že budu konečně doma. Přece jen mám štěně a dvouletého psa, na to se fakt těším, že nebudu muset týden nic řešit, jen chodit na procházky, hrát si a cvičit.