Rarita v bazénu! Frantovi povolily plavky, přesto slavil rekord

Zrovna si v Paláci vodních sportů chystal startovní blok před svým semifinále. „A jak jsem vydechl, povolily se mi plavky. Tak jsem se otočil a koukám, že rupla tkanička,“ vyprávěl už s úsměvem po svém kuriózním závodě.

Plavky měl zbrusu nové, na sobě první závodní den. Jejich pořizovací cena se pohybuje kolem 6500 korun a teď stál na startu a nevěděl, jestli na něm po celý závod vydrží…

„Furt jsem zkoušel, jestli budou držet. Naštěstí jo. Nikdy jsem nic podobného nezažil, všechno je jednou poprvé,“ kroutil hlavou. I když se snažil plně zkoncentrovat na závod, necítil se úplně komfortně. „Vnímal jsem, jak mi do nich teče mezerami, hlavně za zadkem. Byl to strašně nepříjemný pocit,“ přiznával Franta.

Zlepšený osobní rekord

I se značným hendikepem ale v bazénu ukrajoval metry rychlým tempem, a když dohmátl, nebyl si jistý, zda ho nešálí zrak. Čas 23,51 s byl jeho výrazným osobním rekordem, o sedmnáct setin vylepšil čerstvý český rekord Jana Čejky, který se v Kazani rozhodl nestartovat.

„Nemohl jsem tomu uvěřit, vůbec jsem to nečekal, zvlášť když jsem byl před startem trošku rozhozený. Určitě se tam ještě desetinka skryla," zalitoval. Však od postupu do finále ho nakonec dělila jediná setina. „Pořád to můžu zlepšit na světě," vyhlížel už prosincový šampionát v Abú Zabí.

Na něj už určitě vyrazí s novými plavkami. „I tady mám s sebou spoustu dalších, ale tenhle typ mám rád, chtěl jsem si je vyzkoušet, tohle mě štve,“ přiznával. V Kazani Frantu čeká ještě jeden individuální start, ve středu na znakařské padesátce.