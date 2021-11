Ve stopách legendy. Zábojník trhl český rekord o neuvěřitelný kus!

Pět let se vyhříval na čele českých rekordních tabulek čas Petra Bartůňka na stovce prsa. Ve středečním dopoledni se v Kazani přepisoval hned dvakrát a o řádný kus! Nejprve z něj umazal tři setiny časem 58,70 s Vojtěch Netrh, o pár minut později se zásluhou Matěje Zábojníka měnil znovu a skoro o sekundu! Čas 57,73 s vynesl plavci brněnské Komety start v podvečerním semifinále.

Prsař Matěj Zábojník na ME v Budapešti.

Stovka není jeho tratí číslo jedna, ještě lépe se Zábojník cítí na dvojnásobné distanci. I proto neskrýval ze svého výkonu překvapení. „Na národní rekord jsem si věřil, ale že by mohl padnout až o sekundu? To jsem nečekal, co víc si přát,“ spokojeně se usmíval 21letý plavec, jemuž už patří národní rekord na dvoustovce v krátkém i dlouhém bazénu.

Přitom mu množství obrátek v krátkém bazénu, kde se dá hodně získat i ztratit, úplně nevyhovuje. „Mívám na nich problémy. Jak mám dlouhé nohy, mám problém se tam poskládat a v únavě je to ještě horší. Myslím, že v krátkém bazénu je to moje největší slabina,“ připouští.

„Taky jsem nečekal, že by se mi mohlo podařit semifinále i na stovce, i když tady tolik lidí není,“ připomněl, že v nabité sezoně někteří soupeři dali přednost světovému šampionátu či Mezinárodní plavecké lize. Nabídnuté šance se ale chopil dokonale, byť chvíle nejistoty prožil už před cestou do Kazaně.

Jeho tréninkovým parťákem je totiž Filip Chrápavý, který do Ruska nemohl odcestovat kvůli pozitivnímu testu na covid, jak sám přiznal na Instagramu. „Jsme spolu na tréninku většinou pořád, jenže teď v Brně nebyl, jak byl nemocný, potkali jsme se asi na patnáct minut,“ líčil.

„Samozřejmě když mi volal, začalo mi šrotovat hlavou, abych také náhodou nebyl pozitivní, ale měl jsem negativní testy před odjezdem i po příjezdu,“ přiznával mírnou úlevu.

Jinak si ale spolupráci s dalším kvalitním prsařem Chrápavým nemůže vynachválit. „Plavat se stejně rychlým znakařem je také fajn, ale když máte někoho stejně rychlého na prsa, je to úplně něco jiného. Dostáváme ze sebe to nejlepší, taháme se,“ kvituje nástupce Daniela Málka, který sbíral evropské medaile a bral i cenná pátá místa na olympiádě v Sydney.

Zábojník i Málek jsou odchovanci zlínského plaveckého klubu. „Měli jsem tam vypsané oddílové rekordy a na těch dospěláckých vždycky visel Dan Málek, byl to vzor. Já si přál se jeho časům co nejvíce přiblížit nebo je i překonat, což se mi daří,“ pochvaluje si.