Uháčkovala velrybu, pak byla nejrychlejší ze všech. Docela dobrý, culila se Seemanová

Co vám říká pohled na výsledky rozplaveb?

Byly celkem pomalé, což se čekalo. Jsou tam i Rusky, které to odpoledne dokážou nasekat. Bude to ve finále boj, doufám tedy, že tam postoupím, ne jako na padesátce.

Podle přihlášených časů jste tu na stovce třetí nejrychlejší.

Já se to dozvěděla až ve svolavatelně, když jsem šla na rozplavbu a zjistila jsem, že jsem ve čtvrté dráze. Ale nic to se mnou nedělá, je to sprint, chystá se na něj spousta holek, které neplavou delší tratě, třeba Holanďanka Marrit Steenbergenová, která je skvělá sprinterka.

Jaký jste měla dojem ze svého vystoupení v rozplavbě?

Docela dobrý. Jelo mi to hodně pomalu, snažila jsem se do toho dát frekvenci, ale nečekala jsem čas pod 53 sekund, ten mě překvapil. Myslela jsem na věci, jaké jsem potřebovala, jako obrátky a vlnění, z toho mám dobrý pocit.

Snažila jste se poučit ze semifinále padesátky, v němž jste si vyčítala nepovedenou obrátku, která vás zřejmě stála postup do finále?

Určitě, snažila jsem se myslet na nájezdy na obrátku, i na start, srovnat rytmus…

Co jste na padesátce říkala na vystoupení vítězné Švédky Sarah Sjöströmové, jedné z hvězd šampionátu?

Je na ni hrozně znát, že kvůli svému zranění (operovaný loket) hodně trénovala kraula. Dá se na to víc koukat, je techničtější, není to jen plácání, smekám před ní.

Dá se od ní něco odkoukat?

Na to se asi nezaměřuju. Snažím se tu dobře dělat to, co v tréninku, každá máme jiný styl. Sarah to má proti mně hodně v síle.

Jak jste v Kazani trávila volný den, když do města kvůli proticovidovým opatřením nesmíte?

Uháčkovala jsem jedno zvířátko, celou velrybu! To je fakt hustý, nečekala jsem to. (úsměv) Ale potřebovala jsem si trochu odpočinout, jsem nějaká nastydlá, tak jsem se kurýrovala a odpoledne si dala trénink na dvoustovku.

Háčkování je vaše dlouhodobá záliba?

Už mám jednorožce, medvídka a teď velrybu. Líbilo se mi, že je roztomilá. Když jste jen na pokoji, co vám zbývá… Přivezla jsem si už toho medvídka, který byl rozháčkovaný, čekala jsem, že ho dodělám v průběhu ME, ale dodělala jsem ho za den.