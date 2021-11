Čeští plavci na ME v krátkém bazénu vybojovali další čtyři finále

Čtyři čeští plavci uspěli v dnešních semifinálových závodech na ME v krátkém bazénu. Nejlépe si vedla Kristýna Horská, která na 200 metrů prsa postoupila ze třetího místa. Největší česká hvězda Barbora Seemanová vybojovala čtvrtým časem finále na 100 metrů volný způsob. Do finále na 200 metrů motýlek se v Kazani díky výkonům lepším stávajícího českého rekordu probojovali Sebastian Luňák a Ondřej Gemov. První jmenovaný stanovil novou hodnotu národního maxima na 1:53,52.

Horská do šampionátu v Kazani vstoupila sedmým místem na dlouhé polohovce a v jedné ze svých hlavních disciplín si zatím vede ještě lépe. Na prsařské dvoustovce se v semifinále časem 2:20,04 přiblížila na šestnáct setin svému českému rekordu a zařadila se hned za Rusky Jevgeniji Čikunovovou a Marii Temnikovovou.

Seemanová v semifinále zaplavala čas 52,46, jen o setinu pomalejší než při dopolední rozplavbě. Zatímco tehdy vévodila celému závodnímu poli, tentokrát se před ni dostaly tři kraulařky v čele s evropskou rekordmankou Sarah Sjöströmovou ze Švédska. Za Polkou Katarzynou Wasickovou, která byla v celkovém pořadí semifinále třetí, zaostala Seemanová o pět setin. Ani stovka není hlavní disciplínou české jedničky, tou je dvoustovka, kterou poplave až na závěr šampionátu.

Skvělými výkony se blýskli čeští motýlkáři, kteří do semifinále postoupili díky nízkému počtu účastníků z rozplaveb automaticky. Devatenáctiletý Luňák o devatenáct setin překonal šest let starý český rekord Jana Šefla a dostal se do finále ze šestého místa. Postupovou osmičku uzavřel Gemov, jenž byl o dvanáct setin rychlejší než Šefl při dosud rekordním závodě v roce 2015.

Druhé deváté místo si v Kazani připsal znakař Tomáš Franta, jemuž po padesátce o jednu příčku uniklo finále i na stovce. V semifinále časem 50,84 zaostal o desetinu za svým českým rekordem. Kdyby ho alespoň vyrovnal, postoupil by. Takto bude znovu v roli prvního náhradníka. Stejná role zbyla na padesátce na jeho kolegyni Simonu Kubovou. Ta výkonem 26,60 zůstala pět setin za postupem.