Pat a Mat v bazénu. Dva Češi najednou překonali rekord

Zaplavat čas lepší národního maxima, a přesto nebýt českým rekordmanem? I to se při rostoucí konkurenci mezi českými plavci může stát. Ondřeji Gemovovi to ale náladu nekazilo, těšil se, že stejně jako Sebastian Luňák postoupil do pátečního finále motýlkařské dvoustovky na mistrovství Evropy v krátkém bazénu v Kazani.

Dopolední rozplavba byla pro českou dvojici v podstatě zbytečnou záležitostí. Nastoupilo patnáct plavců a šlo jen o to, který z tria ruských a polských plavců se nevejde do kvóty dvou zástupců z jedné země pro semifinále. „Nečekal jsem, že by postup do semifinále na takové akci byl tak jednoduchý,“ usmíval se Gemov.

Vpodvečer už šlo ale v Paláci vodních sportů o hodně. O finále i o rekordy. Klaplo oboje. Luňák byl v součtu obou semifinále šestý za 1:53,52, o osm setin později doplaval celkově osmý Gemov, jenž tak v Kazani poplave už své druhé finále.

„Už když jsem se dostal do finále na čtyřstovku, užíval jsem si, že jsem na bazénu na finálovém bloku jako plavec a ne jen jako divák. Což je pěkné,“ liboval si.

Ve finále poplavou v drahách vedle sebe, jako by nebyli na mistrovství Evropy, ale na domácích závodech. „V Česku není nikdo, kdo by v rozplavbách byl rychlejší, takže ve finále plaveme vždycky spolu. Dobře to známe,“ přitakává Gemov.

Každý trénuje v jiné skupině. Gemov u Petry Škábové, Luňák nově u Dominika Vavrečky. Ale potkávají se často nejen na strahovském bazénu.

Luňák je tišším z úspěšné dvojice, což by ale vedle excentrického Gemova byl skoro každý. „Seba je až nezdravě hodňoučkej,“ hodnotí Gemov svého finálového parťáka. „Mně zase Gejda vždycky rozesměje, i když přijdu ze školy s blbou náladou, řekne nějaký fórek. Jsme takoví Pat a Mat,“ přirovnává Luňák.

Co by jim vykouzlilo úsměv na tváři po pátečním finále, je jasné. „Doufám, že ten český rekord ještě překonáme,“ říká za dvojici motýlkářských finalistů Luňák.