Plavkyně Seemanová i Horská byly na ME v krátkém bazénu čtvrté

Seemanové nestačil na medaili ani český rekord 52,23 sekundy, kterým zlepšila vlastní maximum z International Swimming League v Neapoli o osm setin. Od medaile ji dělily tři desetiny. Bronz získala Nizozemka Marrit Steenbergenová časem 51,92.

V polovině trati obracela Seemanová jako třetí, ale pozici na stupních vítězů neudržela. Vedle Steenbergenové byla před ní ještě vítězná Švédka Sarah Sjöströmová (51,26) a stříbrná Polka Katarzyna Wasicková (51,58).

Jednadvacetiletá česká kraulařka se výrazně zlepšila od předloňského ME v krátkém bazénu, kde skončila na této trati desátá. Její hlavní disciplínou je dvoustovka, na níž bude hájit pozici evropské šampionky z dlouhého bazénu. Ta na šampionátu v Kazani začíná v sobotu.

Uspěla i Horská

Čtyřiadvacetiletá Horská, kterou stejně jako Seemanovou vede Petra Škábová, měla k cennému kovu ještě blíž. Na prsařské dvoustovce se díky silnému závěru na setinu přiblížila svému českému rekordu 2:19,88, ale dělily ji dvě desetiny od bronzové Francescy Fangiové z Itálie. V novém juniorském světovém rekordu 2:16,88 vyhrála šestnáctiletá Ruska Jevgenija Čikunovová.

Půl hodiny po tomto finále skočila Horská do bazénu znovu a v semifinále polohového závodu na 200 metrů si vylepšila osobní rekord o 38 setin na 2:08,85. Znamenalo to čtvrté místo a postup do finále i ve třetí disciplíně, v níž na šampionátu startuje. Ještě má na kontě sedmou příčku z dlouhé polohovky.

Dařilo se Kubové i Zábojníkovi

semifinále uspěli i další dva čeští zástupci. Znakařka Simona Kubová na stovce postoupila do finále z pátého místa časem 57,36 sekundy, což je její nejlepší letošní výkon. Česká rekordmanka si na třetí a poslední pokus zajistila na tomto šampionátu finále a může navázat na pátá místa na stovce z let 2017 a 2019.

Matěj Zábojník na 200 metrů prsa vylepšil svůj český rekord z rozplavby. Čas 2:04,67 znamenal šesté místo a finálovou účast. Další český zástupce Vojtěch Netrh byl v semifinále této disciplíny patnáctý.

Právo startovat v semifinále si v dopoledních rozplavbách zajistil i Jan Šefl na 50 metrů motýlek, ale nakonec do něj nenastoupil.