Tři finále? Jsem moc ráda, přiznává Horská. Ale teď chce konečně sluníčko

„Čtvrtá by byla ještě hezčí. Ale na druhou stranu další umístění do sbírky. Už mám všechno od čtvrtého do osmého,“ usmívala se čtyřiadvacetiletá Horská. Šesté místo totiž brala před čtyřmi lety v Kodani, osmé předloni v Glasgow. „Tak příště už bych mohla jít nahoru,“ předsevzala si směrem k dalším šampionátům už i medailový zisk.

Finále se odvíjelo podle obvyklých not Horské. Ztráta v první polovině trati, posun v její parádní prsařské části a boj o každou setinu v závěrečném kraulu. „Ale v něm jsem se necítila tak dobře jako v semifinále, což mě trochu mrzelo,“ přiznala.

Tři finálové starty na vrcholné akci pro ni byly příjemnou novinkou. „Trochu jsem v to doufala, tak nemůžu být nespokojená,“ věděla plavkyně, která se letos blýskla i semifinálovou účastí na olympijských hrách v Tokou.

Jen jedna věc jí v Kazani chybí, sluníčko. „Furt je hnusně,“ rozesmála se. Od úterního startu šampionátu je v tatarské metropoli střídavě zataženo, deštivo a větrno, k tomu velmi brzký soumrak. „Už se těším domu, až konečně uvidím světlo. Ve dvě je tu skoro tma jak u nás v šest,“ popisovala.

Výrazně lepší počasí by si měla užít v prosinci v Abú Zabí. Nepůjde o zaslouženou dovolenou, do Spojených arabských emirátů Mezinárodní plavecká federace poprvé umístila světový šampionát v krátkém bazénu.

„Tam se těším, mám ráda teplo. Jen mě trochu štve, že šampionáty nebyly naopak, protože já jsem strašný milovník Vánoc. A že budu před nimi v teple, si moc neumím představit,“ přiznává.

Z emirátů se plavci budou vracet až 22. prosince a Horská doufá, že s dalšími pozitivními plaveckými zážitky ve své zatím životní sezoně.

„Teď byla krátká příprava. Měli jsme soustředění jen na začátku sezony, pak už pořád v zátěži. Teď nás čekají jen jedny pouťové závody a soustředění v Nymburce, kde uděláme kus práce,“ věří. „Tak doufám, že na mistrovství světa budu v ještě lepší formě, protože už bych ty české rekordy ráda sekla,“ naplánovala si.