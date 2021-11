Loučení? Zase mě plavání strašně baví, nechodím domů zpruzelá, těší Kubovou

A to jí šampionátem v srdci Tatarstánu nabitý program na přelomu podzimu a zimy teprve začíná. V pondělí ráno dorazí domů, večer pokřtí svoji autobiografii a v úterý zase letí dál. V týmu Energy Standard s ní počítají pro semifinálové závody Mezinárodní plavecké ligy, v prosinci se představí v Abú Zabí na světovém šampionátu v krátkém bazénu.

Proto od startů v Kazani neměla přehnané očekávání. „Kdybych na Evropu ladila, pak bych plavala blbě na dalších akcích,“ vysvětlovala, proč do poslední chvíle absolvovala náročný trénink.

„Vlastně jsem odpočívala až tady. Ale prostě se nedají podávat dva měsíce super výkony. Pokud nejste Kira,“ s úsměvem odkázala na Nizozemku Toussaintovou, která v Kazani ovládla všechny znakařské tratě.

Kubová ve třiceti letech už delší dobu uvažuje nad plaveckým důchodem, ale ztrátou motivace rozhodně netrpí. „Nebudu tu strašit ještě pět let, nějak se to chýlí ke konci, ale nedokážu říct, kdy to přijde,“ připouští.

„A teď mě to plavání zase začalo strašně bavit,“ pochvaluje si s jiskrou v oku. Novou chuť jí dodal úspěšný projekt Mezinárodní plavecké ligy, kde si ji vybral tým Energy Standard a ujal se jí kouč Tom Rushton, britský rodák působící v Kanadě.

Simona Kubová v akci.

ČSPS/Martin Sidorják

„Máme hezký vztah, dobře se mnou komunikuje. I když jsem pro něj cizí, bere mě jako svoji svěřenkyni, což se mi líbí,“ pochvaluje si Kubová, jíž kariérou trenérsky provází její otec Tomáš Baumrt.

„I táta je z toho tréninku nadšený. Pro mě je to nový impuls, mám nové parťáky,“ pochvaluje si svoji účast v týmu Energy Standard, jehož kapitánkou je švédská hvězda šampionátu v Kazani Sarah Sjöströmová. Kubová tak s nimi absolvovala soustředění v Sierra Nevadě, další v Izraeli ji čeká.

„Fakt mě to baví, i když manžela tolik ne,“ přiznává Kubová, že doma moc času se svým partnerem, fyzioterapeutem Kryštofem Kubou, teď netráví. „Vidí, že mě to baví a že jsem spokojená, pak nechodím domu zpruzelá a ubrečená, tak je taky rád a podporuje mě,“ cení si. „Samozřejmě i proto, že to je krátkodobě, pět let by to vydržet nešlo,“ uvědomuje si,

Na druhou kolej šla i fyzioterapie, kterou Kubová vystudovala. „Vůbec mi to nechybí, spíš mě baví dělat věci na počítači,“ přiznává.

Právě manžel ponoukl bývalou mistryni Evropy v krátkém bazénu, aby sepsala své paměti, byť to u plavců nebývá úplně časté.

Snad nasměruje lidi

„Tlačil mě do toho dva roky, já reagovala, že to nebude nikdo číst. Ale pak jsem si říkala, že jsem si něco prožila, myslím, že mám co říct, jak třeba nasměrovat lidi, aby dosáhli podobných úspěchů jako já,“ vysvětluje, proč s televizním moderátorem Stanislavem Bartůškem sepsala knihu Krása mezi stěnami.

„Doufám, že si to někdo koupí, mám z toho trochu strach,“ smála se.