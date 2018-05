V pražské Troji se pojede o evropské medaile. Kolik jich vyloví české hvězdy?

Hned šest medailí budou obhajovat čeští vodní slalomáři tento víkend na mistrovství Evropy, které se po dvaceti letech uskuteční v České republice. V pražské Troji se představí dvě stě dvacet tři závodníků ze sedmadvaceti zemí a mezi nimi nebude chybět ani osmnáctičlenný český tým.

Na závody před domácím publikem se už všichni těší a doufají, že předvedou své nejlepší výkony. V kategorii kajakářů se na startu objeví Jiří Prskavec, Vít Přindiš a Ondřej Tunka. Všichni tři loni spolu vybojovali zlato v hlídkách, Prskavec pak do své sbírky přidal ještě bronz mezi jednotlivci.

„Těším se už strašně moc,“ přiznal na čtvrteční tiskové konferenci pětadvacetiletý Prskavec, který se během své kariéry stal už třikrát evropským šampiónem. Dočkat se nemůže ani Tunka, úřadující mistr světa, kterému se doposud na Evropě nepodařilo probojovat do finále. „Když vidím, jak to v Troji všechno postupně roste, tak to na mě doléhá a už se moc těším. Snad se mi to povede prolomit a podívám se tady do finále,“ přeje si sedmadvacetiletý Tunka.

Cíle si nedávají

Týden před šampionátem si v posilovně zranil záda další velký favorit, Vít Přindiš. „Už je to mnohem lepší,“ hlásil devětadvacetiletý kajakář. „Věřím, že budu fit. Na posledním tréninku jsem do toho šel naplno a šlo mi to, takže jsem dobře naladěn,“ usmíval se Přindiš, který loni jako první Čech v historii ovládl celkové hodnocení Světového poháru.

Vynikající výsledky se očekávají také od kajakářky Kateřina Kudějové a kanoistky Terezy Fišerové. Obě závodnice však říkají, že si žádné cíle nekladou a chtějí hlavně zajet, jak nejlépe umí. „Dlouho jsem se teď potýkala s alergií a kašlem,“ vysvětlovala osmadvacetiletá Kudějová. „Hlavně si budu chtít odjet to svoje a uvidíme, na co to bude stačit,“ dodala.

Stříbrnou medaili bude obhajovat dvacetiletá Fišerová, která patří k největším talentům vodního slalomu. „Cítím se dobře jako před minulou sezónou. Budu se snažit navázat na loňské úspěchy, ale nedávám si žádná konkrétní umístění, kterých bych chtěla dosáhnout,“ uzavřela kanoistka, která loni vybojovala druhé místo i na světovém šampionátu.