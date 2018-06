Čeští slalomáři na ME postupovali, vypadla jen Havlíčková

Bronzový olympijský medailista Prskavec díky čisté jízdě zvítězil o sekundu před Rakušanem Felixem Oschmautzem. "Tak nějak jsem si ověřil, že ta forma, která tam byla na nominacích, je tam furt. Ale pro další vývoj to vůbec nic neznamená," řekl trojnásobný evropský šampión.

V průběhu jízdy slyšel, že má náskok. "Tak nebyl důvod to nikde zkracovat. Vyloženě jsem se snažil si pohlídat dvě protivody, které se dost mění. Když jsem projížděl do cíle, viděl jsem dvě tabulky s časem, tak jsem věděl, že mi to bude stačit v pohodě, a proto jsem vypustil pár záběrů," uvedl Prskavec.

Patnácté místo se čtyřmi trestnými sekundami stačilo k postupu z první kvalifikační jízdy vicemistru světa Přindišovi. Bolavá záda jeho první závodní jízdu na ME vydržela. "Snažil jsem se jet naplno. Tady už nemám na co se šetřit. Buď to vydrží, nebo nevydrží. Nemůžu tady jet na půl plynu, to bych asi neuspěl," řekl český kajakář.

Tunka v první jízdě skončil desetinu za postupem. Druhou jízdu ale vyhrál a s přehledem postoupil. "Popasoval jsem se s tím líp než před tím. A vyvaroval jsem se šťouchu a to bylo asi to hlavní," řekl v cíli novinářům. Na druhé kvalifikační kolo si musel zhruba hodinu počkat, protože závod přerušila bouřka. "Nebylo to vůbec příjemné. Už jsem nestíhal si dát nějaký oběd, takže jsem teď trochu hladový," dodal.

Ze druhého místa v kvalifikaci postoupila kanoistka Tereza Fišerová. "Myslím, že na kvalifikaci jsem jela přesně to, co po mně trenér chtěl," řekla loňská stříbrná medailistka z ME i MS. "Trenér chtěl pohlídanou jízdu a ne moje zběsilé pádlování, které mám ve zvyku," upřesnila.

Zvládla i ošemetnou kombinaci patnácté a šestnácté branky, do které se musela řada jejích soupeřek včetně závodnic z evropské špičky vracet. "Já jsem se té kombinace hodně bála, ale pak jsem ji zajela jako jednu z nejlepších kombinací na trati. S tou jsem opravdu spokojená," pochvalovala si kanoistka, která dnes nestačila jen na Britku Mallory Franklinovou. Vedle Fišerové postoupila i teprve šestnáctiletá Gabriela Satková.

Hned z první jízdy postoupily také všechny tři kajakářky. Kateřina Kudějová skončila šestá, Veronika Vojtová osmá a Barbora Valíková devátá. Mistryně světa z roku 2015 Kudějová zatím nebyla nervózní. "Tím, že jsem věděla, že mám druhou jízdu, jsem to vůbec neřešila," řekla.

Snažila se jet na jistotu. "Říkala jsem si, že pojedu trochu pomalejš, budu si to hlídat. A bylo to dobrý. Akorát v půlce jsem vytuhla a pak už jsem nemohla zabrat, takže mi to ujíždělo. Ale bylo to v pohodě," dodala.

Těsně z prvního kola postoupili kanoisté Lukáš Rohan a Tomáš Rak, kteří mezi patnáctkou kvalifikovaných zaujali 13. a 14. pozici. Po druhé jízdě je do nedělního semifinále doprovodil olympionik Vítězslav Gebas.

Nejrychlejší čas v kvalifikaci zajeli deblkanoisté Jonáš Kašpar a Marek Šindler. V této kategorii ale postupovalo všech patnáct lodí. Semifinále tak pojedou i Ondřej Karlovský s Jakubem Jáněm a Tomáš Koplík s Jakubem Vrzáněm.