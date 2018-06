Z komentátora medailistou! K bronzu pomohl i bývalý Jágrův kouč

Poprvé startoval ve finále na vrcholné akci a svoji velkou premiéru pod bouřícími tribunami v pražské Troji kanoista Tomáš Rak přetavil v evropský bronz. Počkal si na něj do svých 29 let. „O to líp chutná,“ usmíval se svěřenec Lukáše Kubričana.

Do Troje zamířil po úspěšné páteční kvalifikaci i v sobotu. Ne proto, aby studoval trať jako jeho soupeři, ale sedl si do studia České televize a spolukomentoval další kategorie.

K mikrofonu se dostal vloni, když neuspěl v domácí nominaci a rázem měl při závodech víc času. Letos se do reprezentace jako třetí těsně vešel, přesto kývl na nabídku aspoň část závodů ME odkomentovat. „Spousta lidí mi říkalo, jestli z toho nebudu nervózní nebo mě to nerozhodí… Tak jsem odpovídal, že si tu trať aspoň pořádně projdu,“ vysvětloval Rak.

A nastudoval ji výborně, v semifinále dojel druhý, ve finále třetí, čímž zajistil, že po sobotní žni získal český vodní slalom individuální medaili i v nedělním programu. „U nás je konkurence tak velká, že domácí nominace je pro mě náročnější než uspět tady,“ líčil Rak, jenž po loňském výpadku pracoval na psychice.

Změnil nastavení

„Já vloni před nominací jezdil strašně dobře a už jsem koukal, jak budu ladit na mistrovství Evropy. Pokazil jsem dva závody a bylo vymalováno. Potřeboval jsem změnit nastavení,“ vysvětloval kanoista, proč angažoval jako mentálního kouče Mariana Jelínka, jenž spolupracoval s Jaromírem Jágrem či Karolínou Plíškovou.

Povedlo se, a tak Rak může pracovat na svém největším snu: dostat se na olympiádu. „Před Riem jsem byl náhradník, tak snad se to příště povede,“ věří. Zatím se bude vedle slalomu věnovat i další své vášni, kreslení.

„Baví mě to odmala. Máma je zahradní architektka, táta taky krásně kreslí,“ vypráví Rak, jenž některé své výtvory prodává. „Přivýdělek to možná je, ale žádná hitparáda. Kreslím všechno od ženského těla po krajiny s vodou. Když má někdo třeba místo v obýváku, ukáže mi ten prostor, řekne, jakou by si představoval barvu, a pak už je to na mně,“ dodává kanoista.