Prskavec usedne jako kormidelník do univerzitní osmy. Primátorky slibují ostrý souboj dvou lodí Dukly

Vodní slalomář Jiří Prskavec zažije při pátečním večerním závodě univerzitních osmiveslic, který je ouverturou 105. ročníku Primátorek, premiéru jako kormidelník školní posádky Palestra. S ním do lodi slíbil usednout i trojnásobný olympijský medailista Ondřej Synek, jenž víkendové klání na Vltavě vynechává s ohledem na studijní povinnosti.

Prskavec sám připouští, že jeho účast je docela raritou. „Do osmy usednu poprvé v životě a vůbec nevím, co od toho čekat. Jen tuším, že na rozdíl od vodního slalomu kluci nebudou mít v ruce padla a nepojedeme popředu, i když já vlastně jako jediný uvidím cíl. Mám mezi spolužáky skvělé veslaře, tak snad jim to nezkazím," říká držitel bronzu na divoké vodě z OH v Riu.

Vedle Synka budou v univerzitní osmiveslici Palestry sedět i členové reprezentační dvojky bez kormidelníka Lukáš Helešic, Jakub Podrazil. Na rozdíl od Synka, který si jen v pátek večer přijde na Vltavě vyčistit chvíli hlavu od školy, se pak oba objeví také v lodi pražské Dukly i v nedělním poledním závodě Primátorek.

Série Dukly zahrnuje už 38 vítězství v řadě, od roku 1980 nemá na Vltavě přemožitele a nedá se moc předpokládat, že by v tomto roce došlo k narušení tradice. Dominantní klub českého veslování staví do letošních Primátorek vlastně tři lodě. Půjde o jednu čistou posádku a dvě společenství, se Slavií, resp. s pořádajícím ČVK Praha.

Čistou Duklu povede veslovod Michal Klang, jenž bude usilovat už o šesté vítězství, čímž by se zařadil mezi TOP 15 veslařů dlouhé historie Primátorek. Místo v této posádce mají právě i Helešic s Podrazilem. „Očekává se od nás vítězství, ale popichování se soupeři tam je," tvrdí Helešic. Prohnat tuto loď bude chtít společenství Dukly a ČVK, jehož základ tvoří reprezentační veslaři lehkých vah, z dvojskifu i čtyřky a role stroka se ujme Miroslav Vraštil. „Chceme, aby to byl mezi námi souboj na ostří nože," slibuje.

Do osmy Slavie+ČVK v závodě žen mají usednout i členky reprezentačního dvojskifu Lenka Antošová a Kristýna Fleissnerová. „Od roku 2003 vždycky ve vítězné posádce seděla nějaká slávistka, takže naše plány jsou jasné," usmívá se Fleissnerová. Antošová si ale před dvěma týdny bolestivě narazila kostrč při pádu z kola a do lodě má poprvé usednout až ve čtvrtek. „Stav se lepší pomalu, ale snad to půjde," doufá.