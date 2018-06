Z medailové posádky zůstal jediný. Já do toho kecal furt, směje se Havel

„Jestli mám teď hlavní slovo? Já do toho kecám furt,“ směje se Havel, jenž může v Bělehradě bojovat o medaili i na deblkajaku se Špicarem. „Spíš se do toho snažím vnést své zkušenosti, jak by měl vypadat záběr… Snad to kluci tak berou a nemyslí, že jenom prudím,“ věří Havel.

Za nepsaného kapitána posádky se ale nepovažuje. „Všichni jsme na podobné úrovni,“ ujišťuje.

Letošním nováčkem v posádce je dvaadvacetiletý Jakub Zavřel, jenž vloni zazářil ziskem titulu mistra Evropy na 500 m na singlkajaku.

„Toho jsem jezdil zatím většinu kariéry, někdy debla, ale čtyřka je pro mě něco nového, naposledy jsem v ní předtím seděl někdy v juniorech,“ přemítá. „Největší změna je, že si nemůžu jet svoje tempo, ale musím pádlovat podle ostatních,“ srovnává Zavřel.

Čtyřkajak se v aktuálním složení zatím představil jen na Světovém poháru v Szegedu, kde v těsném dojezdu skončil pátý. Smolnou chvilku si vybral debutant Zavřel, když mu na startu sklouzla ruka na pádle.

„To se stane jednou za život. Aspoň doufám, že to bylo naposledy. Zkusil jsem si vyměnit žerď, měl jsem na té staré špatně otočenou omotávku, teď už by se to stát nemělo,“ věří Zavřel. „Před závody si většinou odmašťujeme pádla mýdlem, jenže jak je v Szegedu jílovité dno, moc to nepomáhá. Tam pomůže jedině šmirglpapír,“ doplňuje Havel.