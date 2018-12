ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Že je Beauguel neprofesionální, když nehrál proti Plzni? Právě naopak

Střelecké tabulky sledují manažeři, skauti, trenéři, hráči i široká sportovní veřejnost. Hledají se odpovědi na otázky, kdo z první ligy by mohl odejít do zahraničí, kdo by z druhé ligy mohl nakouknout do nejvyšší soutěže. Střelci se sledují i v okresních soutěžích a hradecký OFS je vyhodnocuje a odměňuje. Dokonce tak činí u svých mužstev i Sokol Třebeš.

Schopnost dát gól je vrozený dar být v pravý čas na pravém místě na základě intuice, umocněný dobrou až výbornou pohybovou úrovní a technickou vybaveností. A těch není možno dosáhnout bez úsilí a tréninku ve vhodných podmínkách. Nesmí chybět důraz a schopnost vyhrávat souboje. A to vše se musí dít ve vhodném mužstvu v souladu se spoluhráči.

Když si vše sedne, nastřílí Komličenko za Mladou Boleslav sedmnáct gólů. Stejně jako v tabulce celý sousední Liberec. Na zamyšlenou v Boleslavi je, jak by to s ní vypadalo a jak to bude do budoucna vypadat bez něho. Historie ukazuje, že nahradit ho bude složité. Nefunguje ani to, když se řekne, že se o to musí podělit všichni.

Diskuse pokračují ve smyslu, kam se posune jeho kariéra. Záleží, jaký je to hráč. Je zajímavé, že ti, co dávají góly celoživotně, mají období třeba půl roku, kdy o gól nemůžou zavadit. A ti, co dávají málo gólů, se potkají s půlrokem, kdy se to z nich vysype jak z hracího automatu.

Nikolaj Komličenko z Mladé Boleslavi slaví hattrick v Olomouci.

fkmb.cz

Tak nám v Liberci spadl z nebe Kerič, o kterém šly informace, že gólů moc nedává, ale rychlostně a v asistencích je velmi dobrý. Našeho nejlepšího střelce chtěla bundesliga, skončil ve Spartě a podobně střelecky úspěšného období se nedočkal.

Liberec svých úspěchů nemohl dosáhnout bez cíleně získaných Lazzara Liuniho, Honzy Nezmara, Jirky Štajnera. Paradoxní je, že v Liberci se Komličenko příliš neuplatnil, takže teď bude zajímavé sledovat, zda má schopnost výkony a efektivitu opakovat.

Druhý v tabulce je Stoch. Jeho jedenáct gólů je hodně, a tak se čekalo, jak nás bude trápit, až jej trenér Hapal postaví proti nám za reprezentaci Slovenska. Příliš netrápil. A tak se nabízí otázka, že by to měl v naší lize tak snadné?

Třetí s devíti vstřelenými góly je Beauguel, který si během týdne rozmyslel svůj start za Zlín proti Plzni. A slyším, že je to neprofesionální. Ale ono je to právě naopak. Už jen to, že má smlouvu ve Zlíně a druhou podepsanou u Plzně, je v politice omílaný střet zájmů. A teď si představme, že by vstřeleným gólem připravil Plzeň o body, které by jí chyběly k postupu do Ligy mistrů. Vždyť by vyřadil sám sebe.