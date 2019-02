Matti? Bouřlivák ano, ale hlavně velký dříč a kamarád, smutní Ploc nad úmrtím legendy

Vyňato z archivu

Legendární Fin se v roce 2011 potkal s Plocem na MS veteránů v Harrachově

Nykänen: Ještě nejsem „ex-mäkihyppy“

Hynek Preisler

Na můstcíchh toho spolu zažili hodně. Pavel Ploc a Matti Nykänen se v roce 2011 setkali v Harrachově po 15 letech. Cestu jim zkřížilo mistrovství světa veteránů. Zatímco jeden z nejlepších skokanů historie ve své kategorii na K-40 nenašel přemožitele, o rok mladší Pavel Ploc domácí šampionát sledoval jen jako divák. Legendární Fin s problematickým osobním životem pak povečeřel v Plocově penzionu i se svou novou snoubenkou.

Ve filmu o Nykänenovi Matti - Peklo je pro hrdiny je scéna (prý pravdivá) odehrávající se v 80. letech minulého století, ve které se kouč opilého lyžaře ptá, co bude dělat. „Mäkihyppy,“ odpoví. Ve finštině to znamená skoky na lyžích. „Dobře, ale co budeš dělat za deset let?“ tázal se trenér znovu. „Ex-mäkihyppy,“ odpoví mu znovu stručně společensky unavený Fin.

Už jste ex-mäkihyppy?

Ještě určitě nejsem ex, skákat chci dál. (usmívá se)

A vypadá to, že vše je při starém, že? Na můstku K-40 na veteránském mistrovství světa jste zvítězil... Co vás vůbec ve vašem věku žene ke skákání, ke kterému jste se vrátil po delší pauze?

Hlavně mě to stále udržuje v dobré formě. Mám tenhle sport rád (usměje se). A je to pro mě skvělé cvičení. Mám prostě skoky na lyžích pořád v srdci, proto je pořád dělám, baví mě to.

Jak často trénujete?

Za posledních několik měsíců jsem před tímto šampionátem měl víc než sto skoků. Asi sto třicet. A dál budu pokračovat, až se teď vrátím domů, protože v dubnu mě čeká další soutěž.

Je to těžší než dříve?