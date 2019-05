GLOSA: Nastoupený policejní kordon před fanoušky. Zajišťuje bezpečí, nebo vyvolává strach?

Fotbalově středeční finále MOL Cupu žádná velká nádhera nebyla, výsledkově se ale potvrdilo to, co platí v podstatě celou sezonu - totiž, že Slavia dominuje - i posledních pár zápasů - totiž, že Baníku se nedaří dávat góly. Dění na hřišti během devadesáti minut ale zdaleka nevyvolává takové diskuze jako to, co se dělo po zápase. Hráči Slavie, kteří chtěli svůj úspěch oslavit s fanoušky, se k nim museli dostávat přes nastoupený policejní kordon.