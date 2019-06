ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Fotbalový bůh už na všechny zrůdnosti rezignoval. Nebo je toho na něj moc?

V Arsenalu se domnívali, že start ve finále Evropské ligy pomůže Petru Čechovi v jeho důstojném rozloučení a klub z toho bude mít získáním cenné trofeje profit. Leč čtyři fíky v jeho síti naděje nepotvrdily. Nenaplnila se ani slova ředitele Vysočiny Jana Staňka, který pravil: „Je to skvělá sportovní výzva. Bude to oplátka karvinských křivd vůči Jihlavě. Kromě sestupu v minulé sezoně to bylo i podivné vyřazení našeho dorostu z ligy a bude to i oplátka trenéru Strakovi za rok 2006, kdy Jihlava sestoupila z ligy na úkor Plzně, která v posledním kole s trenérem Strakou vyhrála na Spartě." Byl jsem tomu osobně přítomen a k mému sluchu dolehla slova o Prodané nevěstě.

Štěstěna ani fotbalový bůh nepomohli Zoubelemu ke vstřelení druhého gólu, a tak trenér Jihlavy Radim Kučera vyslovil myšlenku, že noty byly předem rozdány v hodnotící větě: „Nikomu nepřeji nic špatného, ale některým lidem bych přál, aby potkali sami sebe."

Zklamaní fotbalisté Jihlavy. Doma jen remizovali s Karvinou a musí na první ligu na další rok zapomenout.

Luboš Pavlíček, ČTK

Z Brna ještě před baráží zazněly hlasy, že oni by raději než Příbram měli za soupeře Bohemians. Leč k tomu nemohlo dojít, protože vyšla zpráva komise, jež na všechno dohlíží, že chyboval i asistent sudího Miroslav Fišer, který v utkání posledního kola skupiny o záchranu Bohemians-Opava za stavu 1:0 pro hosty odmával v 82. minutě ofsajd při brance hostujícího Filipa Součka, a klokani pak dokázali v páté minutě nastavení vyrovnat a poslali tím do baráže Příbram.

A tak se obelhávaní diváci ptají, kde byl VAR? Na předčasné dovolené? Že prý to na druholigových stadionech neumí. Avšak hrálo se i na prvoligových. Tak někdo namítne, že když nebude všude, nehraje se ve stejných podmínkách. A v základní části se hrálo. Když byl jen někde a tam řešil deseticentimetrové ofsajdy, a v baráži jsme odmávané neofsajdy viděli pouhým diváckým okem.

Výměna názorů po utkání mezi Příbramí a Zbrojovkou Brno.

Michal Kamaryt, ČTK

A tak pseudouzavřený rybníček první ligy prakticky neutrpěl, protože sestupuje pouze Dukla, kterou mocipáni ani lid poddaný moc nemusejí a na její tradici se prdí. I v hokeji majitelé klubů melou, že uzavřením soutěží vzniká prostor pro výchovu hráčů. Jenže pro zápasy kdo s koho je nevychovají.

No a tak ti, co VAR na exponované zápasy neposlali, a ti další, co jej tam nechtěli, jistě vědí proč. Největší zbraní rozhodčího, který píská ne podle pravidel, ale podle not, je, že upoutá pískáním pozornost hráčů na sebe. Ti jsou pak nesoustředění na hru, dělají chyby a dostávají žluté karty za kecy. Takže, milí hráči, používejte svoji hlavu jen na vyřešení herních situacích i z pískání vyplývajících a budete překvapení, jak na to rozhodčí nejsou připravení a donekonečna ze sebe šašky dělat nebudou.