Antoš: Teď už si hokejový svaz asi uvědomil, jakou blbost udělal. Tam musí být mumraj...

Když si ve středu brouzdal internetem a zjistil, že Městský soud v Praze rozhodl o povinnosti hokejového svazu odložit termín prvního kola a všech následujících kol všech částí Juniorské ligy akademií, začal obvolávat lidi pohybující se v hokeji, jestli je to skutečně pravda. „Byl to pro mě šok. Překvapit to muselo snad úplně každého,“ přiznává bývalý útočník a dnes televizní spolukomentátor ČT a asistent trenéra slávistického dorostu Milan Antoš v rozhovoru pro Sport.cz, že nečekal, že Vsetín, Přerov a Havířov uspějí se svým bojem proti reorganizaci juniorských lig, kvůli které neměly nejvyšší soutěž hrát, přestože si účast v ní sportovní cestou vybojovaly.

Myslíte, že hokejový svaz alespoň částečně počítal s takovým rozuzlením?

Ne. Už jenom proto, že název Extraliga juniorů ponechal, jen z ní ale udělal druhou nejvyšší soutěž. A nad ní postavil Juniorskou ligu akademií. Myslím, že si tím na svazu připravovali půdu, aby komukoliv, kdo se kvůli tomu postaví, řekli: „Hele, vždyť ale Extraliga juniorů dál jede." Mysleli si, že to prostě projde.

S trochou ironie by se teď dalo říct, že Extraliga juniorů je nyní opět tou nejvyšší soutěží, když Městský soud v Praze nařídil odložit termín startu Juniorské ligy akademií...

Vypadá to tak... Jde hlavně o to, že reorganizace mládežnických soutěží byla nešťastná. My trenéři, kteří jsme u hokeje, jsme všichni věděli, že se měla zrušit extraliga staršího dorostu, a naopak se měly ponechat extraliga mladšího dorostu a juniorů. Nikdo nepochopil, že se nakonec místo proklamovaného tvrzení „Uděláme lepší soutěž", navázalo na extraligu staršího dorostu, a ne na extraligu juniorů. Byl to prostě nesmysl a krok úplně někam jinam.

Schvaloval jste Vsetínu, Přerovu a Havířovu, že se obrátily na civilní soudy, když u svazové arbitráže neuspěly?

Nedivím se jim, že se rozhodly bránit soudní cestou. Vždyť byly svazem zařazeny do nějaké soutěže a najednou z ní zase byly vyndány, aniž by sestoupily. To nebylo spravedlivé.

Tušíte, co se nyní bude dít? Vždyť Juniorská liga akademií měla začít už dnes...

Sám jsem zvědavý, co nastane. Na svazu teď musí být velký mumraj. Všichni tam asi lítají a řeší, co s tím. Bude to právnický boj, který by ale v hokeji být neměl. V něm by měla být jasná pravidla pro všechny. Rozhodnutí Městského soudu v Praze je kopnutí svazu pod koleno. Teď už si na něm asi uvědomili, jakou udělali blbost. Je to hrozná škoda hlavně pro hokej.

Je to šílenost. Rozhodnutí hokejového svazu je nebezpečné, zní ze Vsetína, Havířova a Přerova

Sport.cz

Hokejový svaz se může do 15 dnů od doručení rozhodnutí proti němu odvolat k Vrchnímu soudu v Praze. Pokud tak ale učiní, dá se očekávat, že se vše dlouho potáhne. Myslíte si, že odvolání stejně podá, nebo zmíněné tři kluby zařadí do Juniorské ligy akademií, aby sezona mohla začít co nejdřív?

Vůbec nevím, jak se teď svaz zachová. Jestli bude trvat na svém, a i přes rozhodnutí Městského soudu v Praze rozehraje soutěž? Logicky mi z toho ale vyplývá, že když soudy uznaly, že rozhodnutí o vyřazení tří klubů nebylo spravedlivé, měly by být Vsetín, Přerov a Havířov zařazeny do soutěže zpátky. To nic ale nemění na mém názoru, že v horizontu dvou let by k zúžení nejvyšší soutěže juniorů mělo dojít. Mělo by ji hrát čtrnáct nebo šestnáct týmů.

Jak měly vypadat juniorské soutěže v příští sezoně Juniorská liga akademií: Třinec, Sparta Praha, Plzeň, Chomutov, Liberec, Vítkovice, Slavia Praha, Pardubice, Litvínov, Kometa Brno, Karlovy Vary, Zlín, České Budějovice, Mountfield Hradec Králové, Mladá Boleslav, Kladno, Olomouc, Jihlava, Salcburk Extraliga juniorů: Vsetín, Havířov, Přerov, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Ústí nad Labem, Písek, Warriors Brno, Litomyšl, Pardubice B, Šumperk, Kralupy nad Vltavou, Poruba, Kobra Praha

Asi by se to ale mělo nastavit s dostatečným předstihem, ne?

Přesně tak. Tohle bylo od svazu plácnutí do vody.