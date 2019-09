KOMENTÁŘ: O švejkování a do nebe volající drzosti. Ať hokejový svaz začne u sebe

Loni na jaře přední činovníci Českého hokeje do poslední chvíle tajili zásadní restrukturalizaci mládežnických soutěží, kdy extraligu mladšího dorostu, staršího dorostu a juniorů nahradil model se dvěma soutěžemi - dvouročníkovou extraligou dorostu a tříročníkovou extraligou juniorů.

Uběhl rok a výkonný výbor svazu přišel s další změnou. Od sezony 2019/20 dojde ke zúžení nejvyšší juniorské soutěže ze 24 účastníků. Původně na 17, zúčastnit se jí měly pouze týmy se statusem akademie. Později ale bylo rozhodnuto, že se přibere i Olomouc a rovněž rakouský Salcburk, jenž má na působení v nejvyšší české soutěži platnou smlouvu.

Je to šílenost. Rozhodnutí hokejového svazu je nebezpečné, zní ze Vsetína, Havířova a Přerova.

Sport.cz

Volně přeložený vzkaz zbylým pěti dosavadním účastníkům nejvyšší soutěže (Přerov, Vsetín, Havířov, Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod) a Ústí nad Labem, které si postup vybojovalo? Máte smůlu, nemáme o vás zájem! A to přitom si Přerov, Vsetín i Havířov sportovní cestou účast zajistily! Jenže už s nimi nikdo nepočítal. Zelený stůl byl mocnější.

Na svazu asi netušili, že zmíněné tři celky se budou bránit tak vehementně. Že když se svým záměrem zvrátit rozhodnutí svazu neuspějí u Arbitrážní komise ČSLH, podají stížnost na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. A že když nevyšla ani tato snaha, poženou vše k civilnímu soudu.

Svazová generalita si ve své nabubřelosti vůbec nepřipouštěla, že by mohla dostat přes prsty. Proč taky, když extraliga juniorů zůstala? A bude ji hrát i Přerov, Havířov a Vsetín, jako doposud. Sice už to nebude nejvyšší domácí soutěž (ta nově nese název Juniorská liga akademií), ale pořád se jmenuje extraliga juniorů... Pěkný Kocourkov, že?

Když pak Městský soud v Praze ve středu večer rozhodl o povinnosti hokejového svazu kvůli současné kauze odložit termín prvního kola a všech následujících kol všech částí Juniorské ligy akademií, přišli Tomáš Král a spol. s dalším vylepšovákem...

Start Juniorské ligy akademií svaz sice skutečně odložil, protože neuposlechnutí předběžného opatření by soud mohl kvalifikovat jako trestný čin maření úředního rozhodnutí, jenže přichází kulišárna v podobě zavedení turnaje O Pohár DHL, tedy generálního partnera pozastavené soutěže.

Že se ho dvoukolovým systémem každý s každým zúčastní všech 19 týmů majících hrát Juniorskou ligu akademií? To nikomu na svazu zřejmě nevadí. Že se pojede podle původního rozpisu pro Juniorskou ligu akademií? To už je do nebe volající drzost.

Taky vám přijde, že svaz jen přejmenoval ligu na pohár a jede se vesele dál, dokud vrchní soud nerozhodne o odvolání, které se hokejová generalita rozhodla podat proti rozhodnutí Městského soudu v Praze?

Naprostá lumpárna. Svaz ukázal, jak se dělají tunely, zlobí se otec jednoho z havířovských juniorů.

Sport.cz

„My pořád nadáváme, kritizujeme, pořád něco obcházíme a v podstatě nás unavuje cesta, kdy vymýšlíme, že se nemusí tvrdě pracovat. S tím musíme začít," řekl Pešán před měsícem pro MF DNES.

Má pravdu. Začít by ale na svazu měli u sebe. Dokud budou vrcholní hokejoví činovníci dál uvažovat způsobem, jak rozhodnutí obejít a švejkovat, důvěru fanoušků získají jen těžko.